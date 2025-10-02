Accueil » Microsoft 365 Premium débarque : L’intégration de Copilot au travail est-elle la vraie révolution ?

Microsoft rationalise enfin son offre grand public autour de l’IA et de la productivité. Après avoir proposé Copilot Pro comme option payante à 20 dollars/mois en plus d’un abonnement Microsoft 365, puis avoir intégré l’IA dans les formules Famille et Personnel, l’éditeur dévoile désormais une nouvelle offre unifiée : Microsoft 365 Premium.

Microsoft 365 Premium : Un abonnement taillé pour la productivité assistée par IA

Proposé à 19,99 dollars/mois, soit le même prix que ChatGPT Plus, Microsoft 365 Premium inclut non seulement l’accès aux applis Office complètes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) et à 1 To de stockage cloud par utilisateur, mais aussi les fonctionnalités Copilot les plus avancées : génération d’images et de voix avec GPT-4o, Copilot Podcasts, Deep Research, Vision et Actions.

Le pack couvre jusqu’à 6 utilisateurs, comme l’actuel Microsoft 365 Family.

« C’est notre formule la plus puissante, pensée pour les pros, indépendants ou créateurs exigeants », explique Gareth Oystryk, directeur marketing de Copilot Pro et Microsoft 365.

Copilot arrive… au bureau, via vos abonnements perso

La vraie nouveauté réside peut-être ailleurs : Premium (mais aussi Famille et Personnel) permettra désormais d’activer Copilot dans vos applications Office professionnelles.

En clair, si vous utilisez Word ou Excel au travail, il suffira de vous connecter avec votre compte perso pour débloquer les fonctions IA — le tout en respectant les règles de sécurité et de conformité de l’entreprise. .

Cette possibilité restera toutefois limitée au titulaire principal de l’abonnement.

Fin de parcours pour Copilot Pro

Avec ce lancement, Copilot Pro disparaît progressivement. Microsoft cessera de vendre ce plan dédié aux « power users », même si les abonnés existants ne seront pas automatiquement basculés sur Premium.

En résumé, avec Microsoft 365 Premium, l’éditeur rapproche encore un peu plus Office de l’IA générative, en se posant comme alternative directe à ChatGPT Plus, tout en offrant l’avantage d’une intégration profonde dans la suite bureautique la plus utilisée au monde.