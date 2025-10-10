Accueil » PS6 : Sony et AMD dévoilent les nouvelles « Radiance Cores » et une architecture GPU révolutionnaire

Mark Cerny, l’architecte principal de la PlayStation 5 et PS5 Pro, et Jack Huynh, vice-président senior et directeur général de la division Computing & Graphics chez AMD, ont récemment accordé une interview croisée pour évoquer l’avenir des GPU et les technologies de la prochaine génération de consoles Sony — autrement dit, la PlayStation 6, alias PS6.

Dans une vidéo YouTube d’environ neuf minutes, Jack Huynh a présenté la nouvelle architecture RDNA de prochaine génération, qui introduit une innovation majeure : les Radiance Cores, des unités matérielles dédiées spécifiquement au ray tracing et au path tracing en temps réel.

Les Radiance Cores : une révolution pour le rendu lumineux

Ces Radiance Cores seront intégrés au GPU du futur PS6, mais aussi aux prochaines cartes graphiques d’AMD pour PC. Il s’agit de blocs matériels spécialisés dans le calcul de la lumière (ou unified light transport), capables de gérer le tracé de rayons (Ray Tracing) et le Path Tracing sans surcharger le reste du processeur graphique.

En pratique, ces cœurs prennent le contrôle complet du ray traversal (le parcours des rayons dans la scène 3D), libérant ainsi d’autres composants du GPU pour se concentrer sur le traitement des shaders.

Résultat : des performances accrues et une meilleure stabilité d’image, même dans les jeux les plus exigeants.

Mark Cerny a déclaré : « C’est encore très tôt dans le développement, ces technologies n’existent pour le moment qu’en simulation, mais les premiers résultats sont très prometteurs. Je suis impatient de les voir arriver sur une future console [comprendre : la PS6] dans quelques années ».

Les Neural Arrays : une IA graphique intégrée

Outre les Radiance Cores, les deux responsables ont aussi évoqué une autre avancée : les Neural Arrays. Cette technologie consiste à regrouper plusieurs unités de calcul (Compute Units) pour qu’elles travaillent ensemble comme un seul moteur d’intelligence artificielle, plutôt que d’exécuter des tâches fragmentées.

Les Neural Arrays permettent ainsi de traiter de larges portions de l’écran simultanément, améliorant les capacités d’upscaling intelligent et de rendu assisté par IA. Concrètement, cette approche pourrait transformer la façon dont les futures consoles gèrent la résolution dynamique, le DLSS-like (upscaling neuronal) et d’autres effets visuels complexes.

Selon Mark Cerny, « Les Neural Arrays permettront à la console de traiter d’un seul coup une grande partie de la scène affichée, au lieu de la découper en petits fragments. Cela changera complètement la donne pour les technologies d’upscaling de nouvelle génération ».

Vers la 4K/120 FPS natif sur PS6 ?

L’objectif de ces innovations est clair : atteindre enfin le cap du 4K à 120 images par seconde sur console. Aujourd’hui encore, de nombreux jeux PS5 plafonnent à 60 FPS, voire 30 FPS, notamment dans les modes qualité avec le ray tracing.

Grâce à l’architecture RDNA nouvelle génération et à ces Radiance Cores dédiés, le futur GPU de la PS6 pourrait réduire drastiquement les compromis entre fidélité graphique et fluidité.

Même si ces technologies en sont encore au stade de la simulation, cette collaboration entre Sony et AMD marque une étape décisive dans la conception des consoles de nouvelle génération.

Si tout se déroule comme prévu, la PS6 pourrait être la première console à proposer du ray tracing et path tracing temps réel sans perte de performance, une IA graphique embarquée grâce aux Neural Arrays, et des performances 4K/120 FPS stables dans les titres AAA.