OneDrive se refait une beauté : découvrez le nouveau design plus rapide et intuitif

Microsoft a confirmé le début de la disponibilité du nouveau design moderne de OneDrive. La distribution aux utilisateurs privés a donc également commencé. Avec cette mise à jour, OneDrive devrait également devenir plus rapide et plus intuitif.

C’est du moins ce que promet désormais Microsoft dans un nouvel article de blog à l’occasion du lancement du nouveau design amélioré de OneDrive. « Avec une nouvelle interface élégante et de nouvelles fonctions puissantes, OneDrive vous aide à vous simplifier la vie et à en faire plus en moins de temps », explique Miceile Barrett, manager chez Microsoft, en montrant les modifications apportées à la page d’accueil.

En octobre 2023, Microsoft avait déjà annoncé la nouvelle version du service de stockage en nuage OneDrive pour les abonnés Microsoft 365. L’entreprise a désormais ouvert l’interface utilisateur remaniée de OneDrive à tous les utilisateurs privés.

Dans son article de blog, Microsoft explique en outre que le nouveau design de OneDrive permet de trouver plus rapidement les fichiers souhaités, car l’organisation a été améliorée. Il existe en outre de nouvelles options de tri, ce qui aide également à retrouver les données.

Le design amélioré réduit le désordre et les distractions et permet ainsi de se concentrer sur l’essentiel. Les modifications apportées au design sont cohérentes dans l’ensemble de l’application et garantissent une expérience transparente et homogène.

L’une des nouvelles fonctions du design de OneDrive est la vue des personnes. Microsoft a expliqué à ce sujet :

Nous savons qu’il y a beaucoup de personnes importantes dans votre vie, des amis et de la famille aux membres de votre communauté. Lorsque la vie est pleine d’activités, de l’école à l’entraînement de football, il est souvent plus facile de se souvenir de qui vous a envoyé un fichier que de son nom. Nous avons créé une nouvelle vue « Personnes » qui s’inspire de la façon dont vous voyez le monde, en fonction des personnes avec lesquelles vous passez du temps.

Pleins de nouveautés

L’interface utilisateur remaniée comprend également de nouveaux filtres qui permettent de trouver des fichiers en fonction de leur format (Word, PDF, Excel, etc.).

OneDrive dispose en outre d’un bouton remanié appelé « Ajouter nouveau ». Il permet de télécharger des fichiers vers le compte OneDrive et de créer de nouveaux documents, tels qu’un fichier Word ou une feuille de calcul Excel, sans devoir passer par une autre application.

Microsoft vient de commencer à mettre à la disposition des utilisateurs l’interface OneDrive remaniée. La distribution à tous les utilisateurs devrait être terminée d’ici fin février.

De nombreux autres changements sont prévus pour OneDrive et, en particulier, pour les utilisateurs professionnels. Microsoft ajoute la prise en charge hors ligne, des temps de chargement plus rapides et bien d’autres choses encore.