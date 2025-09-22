iPhone Fold : Apple préparerait un design basé sur deux iPhone Air

Selon un nouveau rapport relayé par Mark Gurman dans sa newsletter Power On (Bloomberg), le futur iPhone Fold reprendra largement le design de l’iPhone Air, l’un des modèles les plus fins de la gamme actuelle.

L’idée serait de donner l’impression de deux iPhone Air fusionnés, mais reliés par une charnière centrale.

iPhone Fold: Un design ultra-fin basé sur l’iPhone Air

Apple utiliserait encore une fois un cadre en titane, matériau introduit sur l’iPhone Air, afin de garantir légèreté et robustesse.

Le smartphone pliant disposerait d’un écran externe classique, d’un grand écran interne pliable, et d’un module photo similaire à celui de l’iPhone Air.

Gurman décrit l’appareil comme un « exploit technique » et une véritable réussite de design, visant à se démarquer sur le marché des pliables où Apple arrive tardivement.

Alors que certains rapports évoquaient une production initiale en Inde, Gurman affirme que l’iPhone Fold sera assemblé en Chine, principal centre industriel d’Apple.

Date de sortie et prix attendus

L’iPhone Fold devrait arriver en septembre 2026, potentiellement en même temps que la gamme iPhone 18. Toutefois, un lancement décalé à octobre ou novembre 2026 reste possible. En cas de retard supplémentaire, Apple viserait début 2027, mais l’appareil serait toujours dans le calendrier prévu.

Côté tarif, les premières rumeurs évoquaient une fourchette comprise entre 2 000 et 2 500 dollars. Gurman penche pour un prix de départ proche de 2 000 dollars, ce qui placerait l’iPhone Fold directement face aux modèles pliables haut de gamme de Samsung et Huawei.