Apple : l’action dégradée par Jefferies à cause de l'iPhone 18 Fold et des attentes jugées irréalistes

Le titre Apple reste proche de son record historique, mais certains analystes commencent à tempérer l’enthousiasme. La société de courtage Jefferies a annoncé vendredi avoir abaissé sa note sur l’action Apple, passant de Hold (conserver) à Underperform (sous-performer).

En cause : des attentes jugées trop optimistes autour des futurs modèles d’iPhone, en particulier le très attendu iPhone 18 Fold.

Des prévisions trop optimistes sur l’iPhone 18

Jefferies estime que la demande solide enregistrée pour l’iPhone 17 a poussé Wall Street à anticiper à tort un cycle de renouvellement encore plus fort en 2025. L’introduction de l’écran ProMotion 120 Hz et de l’Always-On Display sur les modèles de base a effectivement stimulé les ventes, mais, selon Jefferies, cet engouement est déjà intégré dans le prix de l’action.

La principale inquiétude concerne l’iPhone 18 Fold, qui pourrait être commercialisé autour de 2 000 dollars, soit le même prix que le Samsung Galaxy Z Fold 7. D’après Jefferies, ce seuil de prix constitue une limite psychologique pour les consommateurs, freinant le potentiel de ventes massives.

Impact immédiat sur le cours de l’action

Suite à cette dégradation, l’action Apple a ouvert en baisse vendredi et a perdu jusqu’à 3,18 dollars avant de rebondir pour clôturer à 258,02 dollars, tout près de son record historique de 260,10 dollars.

Si Apple reste à des niveaux inédits, Jefferies considère que la valorisation actuelle repose sur un scénario trop optimiste quant à l’avenir de l’iPhone, notamment les versions pliables. L’entreprise souligne que, sans véritables innovations de rupture, une demande soutenue uniquement par des prix plus accessibles n’est pas durable et risque d’entamer les marges.

iPhone Air et iPhone 18 Fold : des doutes sur l’innovation

Outre le futur iPhone pliable, Jefferies s’interroge sur la réception mitigée du nouvel iPhone Air ultra-fin, qui n’a pas encore trouvé son public. Pour la société de courtage, cela illustre le danger de fonder une valorisation boursière sur des produits dont le succès reste incertain.

Concernant l’iPhone 18 Fold, Jefferies rappelle qu’il s’agit d’un pari risqué. Les investisseurs ne devraient pas considérer ce modèle comme une garantie de croissance, mais plutôt comme une innovation coûteuse qui pourrait avoir du mal à s’imposer sur un marché encore de niche.

« Acheter la rumeur, vendre la nouvelle »

Pour Jefferies, la situation illustre parfaitement l’adage de Wall Street : « Buy the rumor, sell the news ». Autrement dit, l’action grimpe lorsque les rumeurs d’un nouvel iPhone circulent, mais les prises de bénéfices arrivent dès l’annonce officielle, entraînant une baisse du cours.

Alors qu’Apple se prépare à franchir de nouveaux sommets boursiers, la sortie de l’iPhone 18 Fold pourrait être à double tranchant : un pari technologique audacieux, mais aussi un risque de déception si le marché n’est pas prêt à adopter massivement un iPhone à 2 000 dollars.