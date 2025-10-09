Accueil » OpenAI lance AgentKit : un kit complet pour créer et déployer des agents IA intelligents

OpenAI lance AgentKit : un kit complet pour créer et déployer des agents IA intelligents

Lors de la conférence Dev Day 2025, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé le lancement de AgentKit, une nouvelle boîte à outils destinée à simplifier la création, le déploiement et l’optimisation d’agents d’intelligence artificielle.

« AgentKit est un ensemble complet de briques disponibles sur la plateforme OpenAI. Il permet de passer du prototype à la production avec un minimum de friction », a déclaré Altman.

Avec ce lancement, OpenAI confirme sa volonté de démocratiser la création d’agents autonomes et de renforcer son écosystème de développement face à la concurrence croissante de sociétés comme Anthropic, Google ou Meta.

Qu’est-ce qu’AgentKit ?

AgentKit est conçu pour aider les développeurs à construire des agents IA complets et fonctionnels, capables de réaliser des tâches complexes de manière autonome, et pas seulement de répondre à des requêtes textuelles.

Altman a présenté AgentKit comme « l’équivalent de Canva pour les agents IA », une plateforme intuitive et visuelle pour concevoir, connecter et tester des agents rapidement.

L’outil s’appuie sur l’API Responses déjà utilisée par des centaines de milliers de développeurs et comprend quatre modules principaux :

1. Agent Builder — Créez vos agents comme sur Canva

Agent Builder est une interface visuelle qui permet de concevoir la logique, les étapes et le comportement d’un agent sans passer par un codage complexe.

Les développeurs peuvent ainsi prototyper, tester et ajuster leurs workflows IA en quelques minutes.

“C’est une façon rapide et visuelle de concevoir la logique et les idées derrière chaque agent”, a expliqué Altman sur scène.

2. ChatKit — Intégrez le chat IA dans vos propres applications

Le module ChatKit fournit une interface de chat embarquée que les développeurs peuvent intégrer directement dans leurs produits ou services. Ils peuvent ainsi offrir une expérience conversationnelle personnalisée à leurs utilisateurs, tout en gardant leur identité visuelle et leurs flux de travail spécifiques.

“Vous pouvez y intégrer votre marque, vos processus internes et tout ce qui rend votre produit unique”, a précisé Altman.

3. Evals for Agents — Évaluer et optimiser les performances

L’un des points forts d’AgentKit est Evals for Agents, un ensemble d’outils de mesure de la performance des agents IA.

Il inclut :

l’analyse étape par étape du raisonnement et des actions,

des datasets d’évaluation pour tester des composants précis,

une optimisation automatique des prompts,

et la possibilité de tester des modèles externes directement depuis la plateforme OpenAI.

Grâce à ces outils, les développeurs peuvent surveiller la cohérence, la précision et la rapidité de leurs agents, puis ajuster leurs comportements en temps réel.

4. Connector Registry — Connecter les agents à l’écosystème métier

AgentKit intègre aussi un registre de connecteurs sécurisés, permettant aux agents de se relier à :

des outils internes (CRM, bases de données, logiciels métiers),

des services tiers (Slack, Notion, Salesforce, etc.),

tout en garantissant la sécurité et le contrôle via un panneau d’administration.

Cette approche vise à faciliter la création d’agents véritablement utiles en entreprise, capables d’interagir avec des environnements complexes sans compromettre la confidentialité des données.

Une démonstration en direct… en 8 minutes

Pour prouver la simplicité de son nouveau kit, Christina Huang, ingénieure chez OpenAI, a construit deux agents IA complets en moins de 8 minutes lors de la présentation. L’expérience visait à montrer que AgentKit réduit drastiquement le temps nécessaire pour passer de l’idée au produit fonctionnel.

Altman a souligné que plusieurs entreprises partenaires ont déjà adopté AgentKit pour concevoir et mettre à l’échelle leurs premiers agents autonomes. “C’est exactement l’outil que nous aurions aimé avoir quand nous avons commencé à créer nos propres agents”, a-t-il ajouté.

Une nouvelle étape dans la stratégie d’OpenAI

Avec AgentKit, OpenAI ne se contente plus d’offrir une plateforme d’IA : elle propose désormais une véritable infrastructure complète pour les développeurs.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer les agents dans tous les produits OpenAI, y compris ChatGPT, désormais fort de plus de 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

En combinant AgentKit et les applications intégrées dans ChatGPT, OpenAI construit peu à peu un écosystème tout-en-un pour les agents intelligents, prêt à redéfinir la façon dont les entreprises automatisent leurs processus.