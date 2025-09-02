Accueil » iPhone pliable : Apple préparerait le retour de Touch ID… mais pas comme vous l’espériez

Depuis des années, une partie des fans d’Apple réclament le retour de Touch ID, abandonné au profit de Face ID. Selon les rumeurs, le tout premier iPhone pliable, attendu pour 2026, pourrait bien marquer ce come-back tant attendu du Touch ID.

Mais, il faudra se contenter d’une version un peu plus « classique » que prévu.

Touch ID sur bouton latéral plutôt que sous l’écran

Un analyste réputé a confirmé à plusieurs reprises que l’iPhone pliable intégrerait un capteur d’empreintes digitales latéral, directement dans le bouton d’alimentation.

Cette approche rappelle celle adoptée par de nombreux smartphones Android de milieu de gamme, et elle va à contre-courant de la tendance actuelle, où les capteurs intégrés sous l’écran se généralisent, même sur des modèles abordables.

La raison ? Apple ne souhaiterait pas alourdir la dalle pliable avec trop de composants. Ce choix expliquerait également l’absence de Face ID sur le futur modèle.

Pourquoi le retour de Touch ID séduit encore

Malgré son aspect daté, Touch ID reste plébiscité par de nombreux utilisateurs, car plus pratique dans certaines situations (port du masque, environnements sombres), plus rapide pour certains usages, et perçu comme plus accessible.

Même sous une forme « simplifiée », son retour sera probablement vu comme une bonne nouvelle par une partie des consommateurs.

Un retard technologique face à Samsung ?

Le premier iPhone pliable devrait être présenté en 2026, en parallèle avec la gamme iPhone 18. Mais, selon les fuites, il accuserait déjà un retard face aux modèles pliables de Samsung.

Comparé au Galaxy Z Fold 7, il aurait un écran moins avancé, malgré un système de charnière ultra-moderne. Le projet initial d’un pliage sans aucune trace de pliure semble compromis. De plus, lorsqu’il arrivera sur le marché, Samsung aura déjà lancé son Galaxy Z Fold 8, risquant de creuser encore l’écart technologique.

Apple mise plus sur l’image que sur la technique

Même si le pliable d’Apple pourrait paraître en retrait sur certains points techniques, il bénéficiera d’un avantage clé : la force du marketing Apple et la fidélité de son écosystème.

En ramenant Touch ID dans un format familier, même au prix d’un choix moins moderne, Apple pourrait séduire un large public. Et comme souvent, l’iPhone pliable devrait se vendre en masse, malgré ses limites face aux Galaxy Fold de Samsung.