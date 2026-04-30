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Apple Glass : deux caméras, Siri et gestes pour concurrencer les Ray-Ban Meta

Apple Glass : deux caméras, Siri et gestes pour concurrencer les Ray-Ban Meta

Apple préparerait ses premières lunettes connectées Apple Glass avec une approche volontairement pragmatique. Pas d’écran, pas de réalité augmentée complète : la firme miserait d’abord sur la capture photo/vidéo, Siri et le contrôle gestuel pour proposer une alternative aux Ray-Ban Meta.

Apple Glass : Deux caméras, deux usages

Selon MacRumors, les lunettes intégreraient deux caméras : une caméra haute définition pour prendre des photos et vidéos, et une caméra grand-angle basse résolution destinée à lire les gestes de la main et à fournir du contexte visuel à Siri.

Cette logique prolonge directement l’expérience du Vision Pro, où les gestes jouent un rôle central. Apple semble vouloir faire du contrôle gestuel une interface naturelle pour les appareils sans écran.

Pas d’écran, par choix stratégique

La première génération ferait l’impasse sur l’affichage, le LiDAR, les caméras 3D et les fonctions AR avancées. La raison serait simple : l’autonomie. Apple chercherait à garder un format fin, léger et portable toute la journée, ce qui rend les composants trop énergivores difficiles à intégrer.

Les lunettes seraient donc davantage des lunettes connectées IA que de vraies lunettes de réalité augmentée.

Le produit devrait s’appuyer sur une version plus intelligente de Siri, attendue avec iOS 27. L’utilisateur pourrait prendre des photos, filmer, passer des appels et poser des questions sur ce qu’il voit autour de lui.

Apple testerait aussi plusieurs styles en acétate, un matériau léger et flexible souvent utilisé dans la lunetterie. Un aperçu pourrait arriver avant un lancement plus large en 2027, selon les rumeurs actuelles.

Apple vise le bon produit, pas le plus spectaculaire

Après le Vision Pro, Apple semble changer de rythme. Ces lunettes ne promettraient pas de remplacer un écran, mais de rendre certaines interactions plus discrètes : capturer un moment, interroger Siri, prendre un appel, obtenir une réponse contextuelle.

C’est moins futuriste qu’un casque spatial. Mais potentiellement beaucoup plus portable, plus social et plus proche d’un vrai usage quotidien.