OnePlus 15T : une batterie monstrueuse de plus de 7 000 mAh dans un format compact ?

Alors que le OnePlus 15 n’a pas encore été officialisé et que le OnePlus 13T vient à peine de sortir, les premières fuites autour du OnePlus 15T (ou OnePlus 15 s, selon les marchés) font déjà parler d’elles.

Et si ces rumeurs se confirment, le prochain smartphone « compact » de la marque pourrait bien devenir une référence en matière d’autonomie.

OnePlus 15T : un design compact, mais une batterie géante

Leaker bien connu sur Weibo, Smart Pikachu a partagé de nouvelles informations croustillantes sur le OnePlus 15T. D’après lui, le smartphone adopterait un écran de 6,3 pouces — un format considéré comme compact aujourd’hui — tout en embarquant une batterie supérieure à 7 000 mAh, un exploit technique pour un appareil de cette taille.

Le téléphone serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, et disposerait d’un châssis métallique au design affiné.

Autre nouveauté notable : le retour d’un bouton multifonction, qui pourrait servir à lancer des raccourcis photo ou des outils d’intelligence artificielle.

C’est une évolution importante par rapport au OnePlus 13T, qui proposait déjà une excellente autonomie grâce à sa batterie de 6 260 mAh (5 850 mAh sur la version 13 s). Avec plus de 7 000 mAh, le 15T promet une autonomie record, sans sacrifier la finesse ni le confort d’utilisation.

Une technologie de batterie nouvelle génération

Selon Smart Pikachu, OnePlus exploiterait une batterie en carbure de silicium, une technologie déjà testée par certains fabricants comme Xiaomi. Elle permet d’augmenter la densité énergétique sans gonfler la taille du bloc batterie.

Cette innovation expliquerait comment la marque parvient à loger un tel accumulateur dans un format compact. À titre de comparaison le Galaxy S25 Ultra dispose d’une batterie de 5 000 mAh, tandis que le Xiaomi 17 vient tout juste d’atteindre la barre symbolique des 7 000 mAh.

Le OnePlus 15T pourrait donc établir un nouveau record dans la catégorie des flagships compacts.

Un capteur d’empreintes à ultrasons et une fiche technique haut de gamme

Autre amélioration mentionnée : l’arrivée d’un capteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran, plus rapide et plus précis que l’actuel capteur optique des OnePlus 13 et 13T. Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantirait des performances dignes d’un véritable haut de gamme, aussi bien pour le jeu que pour la photo ou l’IA générative.

Même si la marque n’a encore rien confirmé, le OnePlus 15T pourrait en réalité surpasser le OnePlus 15 en matière d’autonomie — ce dernier étant attendu avec une batterie de 7 300 mAh.

Un nouveau champion des « petits » smartphones ?

Dans un marché dominé par des écrans toujours plus grands, le OnePlus 15T pourrait séduire les utilisateurs nostalgiques des formats compacts. Il viendrait concurrencer directement l’iPhone 17, le futur Galaxy S26 Pro, et le Pixel 10.

Mais sur un point précis, il pourrait battre tous ces modèles : la batterie. Et à une époque où l’autonomie est devenue une obsession pour beaucoup, ce détail pourrait bien faire toute la différence.

Si les informations de Smart Pikachu se confirment, le OnePlus 15T s’annonce comme l’un des smartphones les plus équilibrés du marché — compact, puissant, endurant et soigné dans sa conception. Une batterie de plus de 7 000 mAh dans un boîtier de 6,3 pouces, un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un lecteur ultrasonique : voilà une combinaison rare qui pourrait séduire les amateurs de performance sans compromis.

Reste à voir si OnePlus parviendra à maintenir ce niveau d’innovation sans faire exploser le poids du téléphone… ou son prix.