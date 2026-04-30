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MacBook Neo 2 : Apple préparerait enfin une montée en RAM (et un A19 Pro inattendu)

MacBook Neo 2 : Apple préparerait enfin une montée en RAM (et un A19 Pro inattendu)

Apple pourrait corriger l’un des reproches les plus persistants adressés à ses Mac d’entrée de gamme. Selon Tim Culpan, le futur MacBook Neo 2 intégrerait la puce A19 Pro — héritée de l’iPhone 17 Pro — et passerait à 12 Go de mémoire unifiée en standard.

Le futur MacBook Neo marquerait une évolution symbolique, mais importante : le passage de 8 Go à 12 Go de RAM en configuration de base.

Un changement qui peut sembler modeste, mais qui répond à une critique récurrente. En 2025 déjà, 8 Go apparaissaient limités face à la multiplication des onglets, les apps plus gourmandes et l’arrivée des fonctionnalités d’IA locale.

Avec 12 Go, Apple repositionnerait le MacBook Neo comme un véritable ordinateur du quotidien, capable d’encaisser du multitâche moderne sans ralentir.

MacBook Neo 2 : Une puce iPhone dans un Mac

Autre surprise : l’intégration d’une puce Apple A19 Pro, présenter sur l’iPhone 17 Pro. Ce choix illustre la stratégie d’Apple : unifier ses architectures entre mobile et desktop. Les puces de la série A sont déjà extrêmement puissantes, et leur efficacité énergétique en fait des candidates naturelles pour des machines fines et sans ventilateur, comme le Neo.

Mais, il y a un compromis.

Le MacBook Neo utiliserait une version « binned » de la puce, avec un GPU 5 cœurs au lieu de 6. Concrètement, pas de gain significatif en puissance graphique, des performances similaires à la génération actuelle et un positionnement qui reste clairement d’entrée de gamme.

Apple ne cherche pas à transformer le Neo en machine professionnelle, mais à améliorer l’expérience sans cannibaliser ses MacBook Pro.

Un repositionnement stratégique du Mac d’entrée de gamme

Le Apple MacBook Neo a toujours eu un rôle clé : servir de porte d’entrée dans l’écosystème Mac, notamment pour les utilisateurs d’iPhone. Avec cette mise à jour, Apple semble ajuster sa copie : plus de RAM pour suivre les usages actuels, une puce moderne pour assurer la longévité, mais des limites maintenues pour protéger la gamme supérieure.

Un Mac plus cohérent à l’ère de l’IA

Ce changement intervient dans un contexte où les usages évoluent rapidement. L’IA embarquée, les outils créatifs et les applications cloud exigent plus de ressources, même sur des machines « grand public ».

Avec 12 Go de RAM, le Neo devient enfin compatible avec ces nouveaux usages sans compromis majeur.

Si Apple maintient un prix agressif, ce MacBook Neo pourrait devenir le choix le plus rationnel de toute la gamme. Moins spectaculaire qu’un Pro, mais enfin dimensionné pour le présent.