Lexar ES5 : le SSD magnétique ultra-rapide qui se fixe à l’iPhone grâce à MagSafe

Annoncé pour la première fois en juillet, le Lexar ES5 Magnetic Portable SSD est désormais disponible à l’achat. Avec ce nouveau modèle, Lexar vise clairement les utilisateurs d’iPhone, en particulier ceux qui exploitent la compatibilité MagSafe, puisqu’il peut se fixer magnétiquement à l’arrière du téléphone.

Un SSD qui s’accroche partout

Le principal argument de vente du Lexar ES5, c’est sa fixation magnétique. Il suffit de le coller à l’arrière d’un iPhone compatible MagSafe pour qu’il tienne solidement en place — pratique pour les créateurs de contenu qui filment directement avec leur smartphone.

Et si ton appareil n’est pas compatible MagSafe, pas de panique : Lexar fournit une bague métallique adhésive que tu peux fixer sur n’importe quelle surface (smartphone Android, ordinateur portable, trépied, etc.) pour créer ton propre point d’attache magnétique.

Des vitesses impressionnantes pour la vidéo pro

Sous le capot, le Lexar ES5 offre des vitesses de lecture et d’écriture jusqu’à 2 000 Mo/s grâce à son interface USB 3.2 Gen 2×2. Ce débit ultra-rapide permet de manipuler sans délai des fichiers vidéo lourds — idéal pour les créateurs travaillant en 4K ou 8K.

Sur un ordinateur compatible USB 3.2 Gen 2×2, tu obtiens les meilleures performances, bien supérieures à la majorité des SSD portables actuels.

Pensé pour les vidéastes mobiles

Lexar a conçu ce disque pour répondre aux besoins des tournages professionnels sur smartphone. Branché sur un iPhone 15 Pro ou Pro Max, il permet l’enregistrement direct en Apple ProRes 4K à 60 fps. Et sur les modèles plus récents comme l’iPhone 16 ou iPhone 17, la vitesse grimpe jusqu’à 120 fps !

Sur un Samsung Galaxy S25 ou un modèle supérieur, le Lexar ES5 est même capable d’enregistrer des vidéos Samsung Pro Video en 8K à 30 fps.

Bref, c’est un outil taillé pour les vidéastes mobiles, capable de contourner les limites de stockage interne pour enregistrer sans interruption et en haute qualité.

Résistance et fiabilité

Côté robustesse, le Lexar ES5 n’a rien à envier aux modèles durcis :

Certification IP65 contre la poussière et les éclaboussures,

Résistance aux chutes jusqu’à 3 mètres,

Un châssis compact et léger, parfait pour le transport.

Attention toutefois : IP65 signifie que le SSD supporte les projections d’eau, pas l’immersion complète.

Application dédiée et future version 4 To

Lexar propose aussi une application mobile pour gérer automatiquement les sauvegardes de photos et vidéos, et ainsi étendre facilement le stockage de ton téléphone.

Pour les plus exigeants, une version 4 To est déjà prévue, mais il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2026 pour sa sortie.

Prix et disponibilité

