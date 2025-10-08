Accueil » Firefox lance les profils multiples : Fini le mélange travail/perso, place à la navigation compartimentée

Firefox lance les profils multiples : Fini le mélange travail/perso, place à la navigation compartimentée

Firefox introduit les profils : une nouvelle façon d’organiser votre navigation en ligne

Mozilla vient d’annoncer une mise à jour majeure de son navigateur Firefox, qui permettra aux utilisateurs de créer et gérer plusieurs profils personnalisés.

Le déploiement commencera le 14 octobre 2025, et cette nouveauté vise à offrir une meilleure organisation de la navigation, tout en renforçant la séparation des activités en ligne.

Firefox : Des espaces distincts pour chaque usage

Jusqu’à présent, Firefox proposait déjà l’extension Multi-Account Containers, qui permettait d’isoler les cookies, l’historique et les connexions dans des onglets dédiés afin de préserver la vie privée.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Mozilla va encore plus loin : les profils offrent désormais des espaces de navigation complets, chacun doté de ses propres marque-pages, historiques, extensions et thèmes. Ainsi, vous pouvez créer un profil pour le travail, un autre pour vos projets personnels, ou encore un pour vos loisirs — sans que vos activités ne se mélangent.

Chaque profil est entièrement indépendant, ce qui garantit qu’aucune donnée n’est partagée entre eux. Mozilla précise aussi que ces espaces pourront être personnalisés avec des avatars, couleurs et thèmes uniques, pour les identifier facilement d’un coup d’œil.

Plus de clarté, plus de confidentialité

L’expérience s’apparente à celle des profils multiples dans Google Chrome, mais avec une différence majeure :

pas besoin de créer plusieurs comptes Google , et

, et davantage de protections de la vie privée.

Mozilla explique : « Les profils dans Firefox ne servent pas seulement à ranger vos onglets. Ils vous permettent de fixer des limites, de protéger vos informations et de rendre Internet un peu plus calme. En gardant vos différents rôles en ligne bien séparés, vous réduisez la charge mentale et évitez les moments gênants — comme voir vos plans du week-end s’afficher dans une présentation de travail ».

Une fonctionnalité pensée pour la vie numérique moderne

Dans un contexte où les utilisateurs jonglent constamment entre vie professionnelle, personnelle et créative, cette nouvelle approche répond à un besoin croissant de compartimenter ses usages numériques.

Firefox veut ainsi offrir un environnement plus ordonné et moins intrusif — une philosophie fidèle à l’esprit open source et respectueux de la vie privée qui caractérise Mozilla.

Déploiement et disponibilité

Le lancement des profils Firefox débutera le 14 octobre 2025 via une mise à jour progressive du navigateur sur Windows, macOS et Linux. Les utilisateurs pourront gérer leurs profils directement depuis un nouveau menu de gestion intégré, sans passer par des extensions.

Cette évolution place Firefox en concurrence directe avec Chrome et Edge sur le terrain de la productivité personnalisée, tout en conservant son avantage historique en matière de confidentialité.