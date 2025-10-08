Google confirme qu’un nouveau Nest Hub est en préparation avec l’intégration de l’IA Gemini

Cela fait maintenant quatre ans que Google n’a pas lancé de nouveau Nest Hub. Le dernier modèle, le Nest Hub (2ᵉ génération), date de 2021. Depuis, le segment des écrans connectés de Google semblait en suspens — surtout depuis l’arrivée de la Pixel Tablet en 2023, une tablette hybride qui se transforme en écran de contrôle pour la maison lorsqu’elle est placée sur son dock.

Mais malgré cette orientation vers les produits Pixel, Google n’a jamais officiellement annoncé la fin de la gamme Nest Hub. Et désormais, il semble que nous ayons enfin un début de réponse.

« Nous restons engagés dans les écrans connectés »

Dans le dernier épisode du podcast The Vergecast, Anish Kattukaran, directeur produit de la division Google Home, a tenu à clarifier les choses : « Nous sommes définitivement engagés envers les écrans connectés », a-t-il déclaré.

S’il n’a donné aucun détail précis sur les prochains appareils, Kattukaran a néanmoins confirmé que Google croit toujours en ce format, notamment avec l’arrivée de Gemini, son modèle d’IA avancé, sur les appareils Google Home.

Gemini, le moteur d’une nouvelle génération de Nest Hub ?

Selon Kattukaran, les écrans connectés représentent le support idéal pour interagir avec une IA conversationnelle comme Gemini : « Pensez aux caractéristiques d’un écran connecté : un micro (entrée audio), un haut-parleur (sortie audio), un écran pour la visualisation et l’interaction tactile.

À mesure que Gemini pour la maison se développe, cela devient un form factor ultime pour offrir une expérience domestique vraiment fluide et intelligente ».

Autrement dit, Google voit dans les futurs Nest Hub un point de convergence entre l’audio, la vision et l’interaction contextuelle — un assistant visuel et vocal capable de comprendre, montrer et répondre, bien au-delà des capacités actuelles de Google Assistant.

Un marché en mouvement : Amazon mène la danse

Ces déclarations interviennent quelques jours après qu’Amazon a présenté deux nouveaux écrans Echo Show intégrant son nouvel assistant Alexa Plus alimenté par l’IA.

Google, pour sa part, a récemment lancé une nouvelle enceinte connectée, mais aucun appareil à écran n’a encore été dévoilé cette année.

Selon Kattukaran, la marque aura « bientôt des nouvelles à partager » sur ce sujet — laissant entendre qu’un nouveau Nest Hub pourrait être en développement, probablement aligné avec l’intégration complète de Gemini dans l’écosystème Google Home.