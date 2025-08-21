Accueil » Gemini for Home : Google dévoile son assistant IA nouvelle génération pour la maison connecté

C’est officiel : Google Assistant, tel que nous le connaissons, vit ses derniers instants dans nos enceintes connectées. Dès octobre 2025, Google commencera à déployer Gemini for Home, une toute nouvelle version de son assistant vocal, intégralement repensée pour fonctionner à domicile avec la puissance de l’intelligence artificielle générative.

Gemini for Home : Une version boostée à l’IA, avec du vrai langage naturel

Contrairement aux précédentes itérations, Gemini for Home ne se contente pas de répondre à des commandes simples.

Grâce aux modèles IA de la famille Gemini, cette version peut interpréter des requêtes complexes, comprendre le contexte, les exceptions, les préférences personnelles et proposer des interactions naturelles et personnalisées.

Exemples de commandes :

« Éteins toutes les lumières sauf dans ma chambre. »

« Lance la chanson du blockbuster de l’été sur les voitures de course. »

« Fais une liste de courses à partir de ce que j’ai dans le frigo. »

« Raconte une histoire pour enfants avec des dinosaures qui voyagent dans le temps. »

Oui, Gemini for Home peut même générer des histoires sur-mesure à la volée.

Un assistant qui comprend vos besoins — même en cuisine

Que vous soyez en train de cuisiner ou de chercher à réparer un appareil électroménager, Gemini Live — la fonctionnalité de conversation continue sans avoir à répéter « Hey Google » — vous permettra de dialoguer naturellement avec votre assistant : « J’ai des œufs, du saumon fumé et du fromage frais… Que puis-je cuisiner ? ». Dès lors, Gemini vous proposera une recette adaptée, étape par étape, en temps réel.

Déploiement, compatibilité et abonnements

Le déploiement de Gemini for Home commencera en octobre 2025 via un programme d’accès anticipé.

Fonctionnera sur tous les appareils Nest Audio, Nest Hub et Nest Hub Max compatibles.

L’invocation vocale reste « Hey Google ».

Utilisable par tous les membres du foyer et même les visiteurs.

Une version gratuite et une version payante seront proposées (fonctionnalités premium à confirmer).

Google pourrait l’intégrer à ses abonnements Nest Aware ou Google One, comme Amazon le fait avec Alexa+ et Prime.

Tout se passe en local pour plus de confidentialité

Grâce aux modèles Gemini Nano intégrés dans les Pixel 10 et les futurs appareils Nest, Google promet que vos données ne seront ni stockées ni traitées dans le cloud : tout reste sur votre appareil. L’application Pixel Journal, annoncée en parallèle, repose déjà sur ce principe.

Un Assistant en déclin, un Gemini en plein essor

Cela faisait plusieurs années que Google Assistant stagnait dans l’écosystème Google Home, tandis que Amazon accélère avec Alexa+. Le lancement de Gemini for Home représente donc la première refonte majeure de l’assistant Google depuis 2018.

Mais attention : certaines fonctionnalités comme la gestion multilingue ou des calendriers partagés restent à confirmer. Google n’a pas encore tout montré, mais il semble clair que l’avenir des assistants vocaux intelligents passe désormais par l’IA générative.

Et le hardware dans tout ça ?

Google n’a pas sorti de nouvelle enceinte ou écran connecté Nest depuis 2021. On peut donc s’attendre à du nouveau matériel « Gemini-ready » dès cet automne, conçu pour tirer pleinement parti des nouvelles capacités IA du système.