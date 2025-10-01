Accueil » Google Home Speaker : Un son 360°, un design durable et un prix agressif pour démocratiser l’IA

Google déploie sa plus grande refonte de la maison connectée depuis des années. Lancée ce 1er octobre, Gemini For Home est une suite de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour les équipements et logiciels de maison connectée de Google.

Le changement le plus important : Gemini remplace Google Assistant sur toutes les enceintes connectées de Google, depuis l’enceinte Google Home d’origine. Cette mise à niveau, basée sur LLM, annoncée lors de la Google I/O, sera d’abord disponible via un programme d’accès anticipé, puis un déploiement plus large est prévu l’année prochaine.

Pour mettre en exergue cette IA dans la maison, Google a levé le voile sur son prochain Google Home Speaker, attendu pour le printemps 2026 au prix de 99 dollars (nous ne connaissons pas encore le prix en France). Cette nouvelle enceinte connectée mise tout sur l’IA Gemini, l’assistant maison de Google, et sera disponible en quatre coloris : Porcelain, Hazel, Berry et Jade.

Google Home Speaker: Une enceinte pensée pour Gemini Live

Le nouveau modèle intègre un processeur conçu pour gérer Gemini et ses fonctionnalités avancées : suppression des bruits de fond, réduction de la réverbération et annulation d’écho. Objectif : permettre des conversations naturelles avec Gemini Live (réservé aux abonnés Google Home Premium) même dans une pièce animée.

Un anneau lumineux placé sous l’enceinte viendra illustrer les actions de l’IA — écouter, réfléchir, raisonner ou répondre — offrant un retour visuel plus expressif qu’auparavant.

Audio 360° et compatibilité élargie

Côté son, Google promet une expérience audio à 360°, avec toujours la possibilité de créer des groupes multi-enceintes via l’app Google Home. Nouveauté très attendue : il sera désormais possible de jumeler deux enceintes Google Home à un Google TV Streamer pour un rendu home cinéma stéréo.

L’enceinte est recouverte d’un tissu 3D tricoté, conçu pour réduire les déchets textiles. Un pas de plus vers l’intégration d’une démarche écoresponsable dans les produits Google Home.

Disponibilité internationale

Le Google Home Speaker sera lancé au printemps 2026 dans une vingtaine de marchés, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Japon et l’Australie.

Avec cette nouvelle enceinte, Google veut convaincre à la fois les fidèles du Google Home classique (qui recevront Gemini via mise à jour logicielle) et les nouveaux venus tentés par un design plus moderne, un prix agressif et des fonctions IA taillées pour le futur de la maison connectée.