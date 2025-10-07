Accueil » OpenAI intègre des applications directement dans ChatGPT : une nouvelle ère pour l’IA interactive

OpenAI vient de franchir une étape majeure avec l’intégration d’applications interactives directement à l’intérieur de ChatGPT.

Annoncée lors de la conférence annuelle DevDay 2025, cette nouveauté transforme ChatGPT en une véritable plateforme d’applications conversationnelles, où les utilisateurs peuvent collaborer avec des services tiers sans jamais quitter la fenêtre du chatbot.

Une nouvelle façon d’interagir avec les applications

Concrètement, vous pouvez désormais « appeler » une application depuis une conversation ChatGPT pour exécuter une tâche précise. Par exemple, vous pouvez demander :

« Canva, crée un poster pour ma société de promenade canine. »

“Zillow, montre-moi des appartements à vendre à Pittsburgh.”

ChatGPT se charge ensuite d’interagir avec l’application, affiche les résultats directement dans la conversation et reste disponible pour vous aider à affiner vos demandes.

Dans la démonstration présentée par OpenAI, l’assistant a même généré une présentation PowerPoint complète à partir d’un visuel Canva créé en direct.

Les premières applications disponibles

Dès aujourd’hui, plusieurs grands noms sont déjà intégrés dans ChatGPT :

Booking.com, Expedia, et Zillow pour la recherche de voyages et d’hébergements ;

Canva et Figma pour la création graphique ;

Coursera pour l’apprentissage en ligne ;

Spotify pour la musique.

OpenAI a précisé que d’autres partenaires comme DoorDash, OpenTable, Target ou Uber arriveront dans les semaines à venir.

En parallèle, les développeurs peuvent dès maintenant accéder à la version preview du SDK Apps, leur permettant de créer leurs propres applications compatibles avec ChatGPT.

Une marketplace officielle d’applications sera ouverte plus tard dans l’année, accompagnée d’un système de monétisation intégré.

Une nouvelle expérience « tout-en-un »

L’objectif de Sam Altman, PDG d’OpenAI, est clair : « Nous voulons que ChatGPT devienne un véritable assistant universel, capable d’aider les gens à être plus productifs, plus créatifs et à apprendre plus vite ».

Cette évolution rapproche ChatGPT d’un écosystème d’applications unifié, où chaque utilisateur pourra lancer une action ou un service sans jamais quitter la conversation.

Contrairement au GPT Store, qui nécessitait d’accéder à une boutique séparée, les applications s’affichent désormais directement dans la réponse du chatbot, avec une interface interactive intégrée.

ChatGPT peut aussi suggérer automatiquement des applications pertinentes :

Demandez une playlist pour votre soirée, et Spotify s’ouvrira automatiquement.

Demandez un itinéraire, et Uber pourrait être appelé en fond pour estimer un trajet.

Confidentialité et sécurité des données

L’un des points les plus sensibles concerne la protection des données utilisateurs. OpenAI affirme que chaque développeur devra se limiter à la collecte du strict minimum et expliquer clairement quelles données sont utilisées. Cependant, la société n’a pas encore précisé si les développeurs auront accès à l’intégralité de la conversation ou seulement au prompt ayant déclenché l’application.

Les utilisateurs pourront se connecter à leurs comptes existants (par exemple Spotify ou Canva) pour accéder à des fonctions premium ou synchroniser leurs données, mais les autorisations seront gérées individuellement.

OpenAI prévoit également de permettre la monétisation directe des apps ChatGPT via son nouveau système Instant Checkout, déjà en test. Cela ouvrira la voie à des applications payantes ou à des services premium, directement disponibles dans ChatGPT.

Pour les développeurs, c’est une opportunité majeure : le chatbot devient un canal de distribution mondial avec des millions d’utilisateurs actifs chaque jour.

Une avancée majeure pour l’écosystème ChatGPT

Grâce à cette intégration, ChatGPT n’est plus seulement un assistant conversationnel, mais un véritable hub d’applications interactives et intelligentes. L’utilisateur peut désormais créer, apprendre, réserver, acheter, écouter, ou même concevoir des visuels — tout cela dans un même espace, simplement en dialoguant avec l’IA.

Cette évolution fait entrer ChatGPT dans une nouvelle dimension, celle du « navigateur universel intelligent », où la frontière entre application et conversation s’efface peu à peu.