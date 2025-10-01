Accueil » Motorola Edge 70 : des rendus élégants et un capteur ultra-grand angle de 50 mégapixels

Après un premier visuel promotionnel la semaine dernière et le teaser du Moto X70 Air en Chine, les choses se précisent : le Motorola Edge 70 devrait bien être la version globale de ce modèle ultra-fin.

De nouveaux rendus et détails techniques viennent d’apparaître, confirmant un design plus sobre et un capteur ultra-grand angle de 50 mégapixels.

Motorola Edge 70 : Des couleurs signées Pantone

Comme sur les précédentes générations, Motorola s’associe à Pantone pour les finitions. Les rendus dévoilent au moins deux coloris : Gadget Gray et Lily Pad, avec un troisième en préparation, Bronze Green, aperçu dans le premier leak. Les boutons dédiés à l’IA et l’anneau photo sont rehaussés d’accents colorés, renforçant l’identité visuelle du modèle.

Exit les bords incurvés du Edge 60 : le Edge 70 adopte un écran plat percé et un châssis droit, à l’image des derniers flagships concurrents. On remarque aussi la mention Dolby Atmos sur la tranche supérieure, signe de haut-parleurs stéréo certifiés.

Les premiers détails sur la photo concernent l’ultra-grand angle, qui miserait sur un capteur 50 mégapixels avec un champ de vision de 120°, la stabilisation optique et des pixels de 2,0 μm via pixel binning. De quoi rivaliser avec certains haut de gamme, au moins sur ce module.

Motorola ayant déjà déployé Android 16 sur des modèles existants, il y a fort à parier que le Edge 70 sera lancé directement avec cette version. La marque pourrait accélérer le calendrier et ne pas attendre le printemps, pour rapprocher la sortie mondiale de celle du Moto X70 Air en Chine.

Un milieu de gamme super slim

Plutôt que de concurrencer directement un Galaxy S25 Edge ou un iPhone Air, Motorola veut démocratiser le format ultra-fin dans le milieu de gamme. Si le pari séduit et que l’autonomie suit, cela pourrait bien imposer une nouvelle norme dans le design des smartphones.

Le Motorola Edge 70 devrait être officialisé dans les prochaines semaines. Reste à voir si sa finesse et son positionnement tarifaire suffiront à transformer l’essai.