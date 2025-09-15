Accueil » iPhone Air vs Galaxy S25 Edge : quel smartphone est le plus rapide ?

Apple a surpris avec l’iPhone Air, un smartphone ultra-fin mais équipé du A19 Pro, sa puce la plus puissante. De l’autre côté, Samsung propose le Galaxy S25 Edge, déjà reconnu comme une référence en finesse et en performances.

Les premiers benchmarks viennent de tomber, mais la réponse à la question “qui est le plus rapide ?” risque de frustrer les fans : cela dépend de l’angle sous lequel on regarde.

Les premiers résultats de l’iPhone Air

Les tests Geekbench de l’iPhone Air montrent des scores impressionnants pour un appareil aussi fin :

Monocoeur : entre 3 206 et 3 700 points

Multicoeurs : entre 8 546 et 9 737 points

Apple avait promis que la finesse ne se ferait pas au détriment de la puissance, et ces résultats semblent le confirmer.

Le Galaxy S25 Edge n’a pas dit son dernier mot

Avec plusieurs mois sur le marché, le Galaxy S25 Edge a accumulé bien plus de données dans la base Geekbench. Ses résultats sont plus variables, mais tout aussi intéressants :

Monocoeur : entre 1 579 et 3 205 points

Multicoeurs : de 6 564 à 10 102 points

Autrement dit, le Galaxy peut battre l’iPhone Air en multi-core, mais reste derrière en single-core.

Le paradoxe du benchmark

En jouant avec les chiffres, on peut faire briller l’un ou l’autre :

En moyenne, les scores globaux de l’iPhone Air semblent plus élevés .

. Mais dans ses meilleurs runs, le Galaxy S25 Edge dépasse Apple en multicoeurs .

Résultat : l’iPhone Air de Schrödinger est à la fois plus rapide et plus lent que le Galaxy S25 Edge, selon le point de comparaison choisi.

Au-delà des benchmarks, la vérité est simple : les deux smartphones sont extrêmement rapides. Dans un usage quotidien – navigation, apps, jeux, multitâche – aucun ne faiblira.

La vraie différence pourrait venir du comportement en charge soutenue. L’iPhone Air, avec son design ultra-fin, devra prouver qu’il sait gérer la chaleur et maintenir ses performances sur la durée, là où le Galaxy S25 Edge bénéficie d’une expérience déjà éprouvée.

Benchmarks ou pas, l’important n’est pas de savoir qui a 200 points de plus sur Geekbench, mais quelle expérience ces téléphones offrent au quotidien. Sur ce terrain, l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge jouent clairement dans la même cour : celle des flagships ultra-puissants et ultra-fins.