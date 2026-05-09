Le marché des bracelets fitness sans écran devient soudainement beaucoup plus agressif. À peine quelques heures après l’annonce du Fitbit Air par Google, WHOOP dévoile une série de nouvelles fonctions santé et IA destinées à renforcer son positionnement premium.

WHOOP veut transformer ses données en suivi médical réel

La nouveauté la plus importante concerne l’arrivée de consultations vidéo à la demande avec des cliniciens agréés, directement dans l’application WHOOP. Le service sera lancé aux États-Unis cet été et permettra aux abonnés d’échanger avec des professionnels de santé à partir des données collectées par le bracelet.

WHOOP explique que ces consultations pourront s’appuyer sur plusieurs mois de données physiologiques, mais aussi sur des analyses sanguines et un historique médical lorsque ces informations sont disponibles.

La plateforme ajoute également la synchronisation des dossiers médicaux électroniques via HealthEx, avec import des diagnostics, traitements et procédures médicales.

Une IA plus personnelle… et plus intrusive

WHOOP pousse aussi davantage son assistant IA. Une nouvelle fonction appelée My Memory permettra de voir, modifier ou supprimer les informations personnelles utilisées pour le coaching intelligent.

L’entreprise introduit aussi des Proactive Check-Ins, capables de suggérer des ajustements de sommeil, d’entraînement ou de récupération selon le contexte détecté : voyage, événement important ou fatigue accumulée.

Le Journal WHOOP évolue également avec des entrées vocales et textuelles pour suivre habitudes, suppléments ou événements de vie, tandis que l’IA pourra suggérer automatiquement de nouveaux paramètres à surveiller.

La réponse directe au Fitbit Air

Le timing est difficile à ignorer. Google vient tout juste de lancer le Fitbit Air, un bracelet fitness sans écran à 99 dollars, avec trois mois de Google Health Premium inclus.

WHOOP, dont les abonnements démarrent à 199 euros par an, doit donc justifier son positionnement bien plus coûteux. Et sa réponse est claire : transformer le wearable en plateforme santé continue plutôt qu’en simple tracker de récupération.

La guerre des wearables change de terrain

Le vrai basculement ici n’est pas matériel. Les capteurs se ressemblent de plus en plus. Ce qui différencie désormais les acteurs, c’est l’écosystème autour des données : IA, coaching, historique médical, consultations humaines et interprétation contextuelle.

Fitbit cherche à démocratiser le format. WHOOP tente au contraire de devenir une couche santé premium toujours connectée. Deux visions très différentes du wearable… mais une même ambition : rester présent en permanence sur le poignet — et dans les habitudes quotidiennes.