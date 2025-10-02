Accueil » Huawei Mate 80 : Le design photo inédit et la charge 100 W, la nouvelle offensive contre Samsung et Xiaomi ?

Huawei prépare le lancement de sa série Mate 80, qui devrait arriver en novembre en Chine. Le leaker réputé Digital Chat Station (DCS) a partagé de nouveaux détails sur les modèles en développement, révélant des choix de design inédits, des capacités de charge rapides et un aperçu du calendrier de sortie.

Le Mate 80 standard (numéro de modèle VYG-AL00), repéré sur la plateforme chinoise de certification 3C, prendrait en charge une charge filaire de 66W. De leur côté, les Mate 80 Pro (SGT-AL00 et SGT-AL50) ont été listés avec un chargeur 100 W, confirmant la montée en puissance pour les déclinaisons premium.

Selon DCS, le prototype d’ingénierie arbore un module circulaire central pour les caméras, accompagné d’un flash double positionné en haut à gauche, et d’un capteur symétrique en barre sur la droite. Une lentille multispectrale serait intégrée sur l’axe central, juste sous l’appareil principal. ,

Un look qui s’éloigne nettement du design habituel des Mate.

Huawei Mate 80 : Une gamme complète et différenciée

Huawei préparerait quatre modèles : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ et Mate 80 RS. Les différences se joueront surtout sur la photo :

Mate 80 : capteur principal 50 mégapixels (1/1,5 »)

Mate 80 Pro : capteur 50 mégapixels (1/1,3 »)

Mate 80 Pro+ et RS : capteur SmartSens 590 50 mégapixels (1/1,3 ») plus avancé

Côté performance, toute la série — ou au moins les versions supérieures — devrait embarquer le nouveau processeur Kirin 9030.

Lancement prévu en novembre

Huawei n’a pas encore officialisé la date, mais DCS évoque une présentation en novembre. La série Mate 80 s’annonce donc comme l’un des derniers grands lancements premium de 2025 sur le marché chinois.

En clair : Huawei veut marquer un tournant avec un design photo revisité et une recharge ultra-rapide sur ses modèles haut de gamme. De quoi rivaliser frontalement avec les flagships de Xiaomi et Samsung.