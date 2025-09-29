Accueil » Honor MagicPad 3 Pro : Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en fera-t-il la tablette la plus puissante d’Android ?

Honor MagicPad 3 Pro : Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en fera-t-il la tablette la plus puissante d'Android ?

Alors que Honor s’apprête à dévoiler sa nouvelle série de smartphones Magic 8 le 15 octobre 2025 en Chine, la marque prévoit également de frapper fort du côté des tablettes.

Aux côtés des nouveaux flagships mobiles, Honor présentera officiellement la MagicPad 3 Pro, une tablette premium qui promet de repousser les limites de la productivité et du divertissement mobile.

Première tablette au monde avec Snapdragon 8 Elite Gen 5

Confirmée par Honor, la MagicPad 3 Pro sera la première tablette au monde à embarquer le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce mobile la plus puissante de Qualcomm à ce jour. Elle sera également épaulée par la puce maison Honor E2, conçue pour améliorer l’efficacité énergétique et optimiser la gestion de la batterie.

La tablette propose un écran LCD de 13,3 pouces au format 3:2, avec une définition 3.2K (3200 x 2136 pixels), un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une technologie de protection oculaire.

Honor mise clairement sur l’expérience visuelle, comme en témoigne la certification IMAX Enhanced, déjà rare sur tablette. C’est le même écran que sur la MagicPad 3 sortie plus tôt cette année, mais cette version Pro s’annonce bien plus musclée.

Batterie de 12 450 mAh et interconnexion multi-systèmes

Côté autonomie, pas de compromis : la MagicPad 3 Pro embarque une massive batterie de 12 450 mAh, de quoi tenir largement une journée d’usage intensif, voire plus en usage modéré.

La tablette fonctionnera sous MagicOS 10 (basé sur Android), et proposera des fonctions avancées d’interopérabilité avec iOS, Android et HarmonyOS, permettant un transfert de données fluide entre les appareils, quel que soit leur écosystème.

Accessoires intelligents et design soigné

Le MagicPad 3 Pro sera livré avec un clavier tactile intelligent et un stylet libre-forme, pour une utilisation en mode laptop ou prise de notes rapide.

Les rendus officiels dévoilés par les leakers Digital Chat Station montrent une tablette fine et élégante, disponible en trois coloris :

Starry Gray (Gris Étoilé)

(Gris Étoilé) Moon Shadow White (Blanc Ombre Lunaire)

(Blanc Ombre Lunaire) Floating Light Gold (Or Lumière Flottante)

On distingue également un module photo arrière double capteur avec flash LED, bien que les spécifications exactes des caméras restent à confirmer.

Spécifications connues (provisoires)

Caractéristique Détail Écran 13,3 pouces LCD 3.2K (3200×2136), 165 Hz, IMAX Enhanced Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Puce énergétique Honor E2 OS MagicOS 10 basé sur Android Batterie 12 450 mAh Connectivité Partage inter-systèmes : Android, iOS, HarmonyOS Accessoires Clavier intelligent, stylet inclus Coloris Gris Étoilé, Or Lumière Flottante, Blanc Ombre Lunaire Photo Double capteur + flash LED (résolution à confirmer)

Une tablette taillée pour la performance et la productivité

Avec son écran 165 Hz certifié IMAX, son puissant Snapdragon 8 Gen 5, sa batterie XXL et ses accessoires orientés pro, la Honor MagicPad 3 Pro se positionne comme une alternative haut de gamme aux Galaxy Tab S11 Ultra ou iPad Pro.

Le lancement officiel est attendu en même temps que la série Honor Magic 8, soit mi-octobre en Chine. Une disponibilité mondiale pourrait suivre peu après

⚙️ Snapdragon 8 Elite Gen 5 : un vrai bond en performances

La grande nouveauté, c’est l’intégration du Snapdragon 8 Elite Gen 5, tout juste annoncé lors du Snapdragon Summit 2025. Cette puce haut de gamme promet :

• +20 % de performance CPU

• +23 % côté GPU

• +37 % pour le NPU Hexagon (pour les tâches IA)

Autant de gains qui devraient booster le multitâche, améliorer les expériences de jeu, et permettre le traitement local de l’IA générative, sans passer par le cloud.

🖥️ Un design similaire, un écran XXL de 13,3 pouces

Visuellement, la MagicPad 3 Pro conserve le design de la version standard :

• Îlot photo carré aux coins arrondis avec deux capteurs

• Flash LED et logo Honor centré à l’arrière

• Finition aluminium et design plat

L’écran devrait rester inchangé avec une dalle LCD 13,3 pouces en 3.2K (3200 x 2136 px), capable d’un rafraîchissement jusqu’à 165 Hz.

🎮 Un monstre pour le jeu mobile et les applications IA ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 prend en charge l’interpolation native de framerate et l’upscaling pour les jeux, deux fonctions qui améliorent nettement la fluidité. OnePlus a déjà confirmé les utiliser dans ses produits ; reste à voir si Honor les activera sur la MagicPad 3 Pro.

Combinées à un écran rapide et précis, ces capacités pourraient faire de la tablette un vrai monstre pour le jeu, la création de contenu ou les apps IA.

💰 Prix attendu et disponibilité

Le tarif n’est pas encore officiel, mais avec ses composants haut de gamme, la MagicPad 3 Pro pourrait dépasser les 800 $, contre 599 $ pour la MagicPad 3. Une disponibilité mondiale est attendue quelques mois après le lancement chinois.

📝 Conclusion : une nouvelle concurrente sérieuse pour l’iPad Pro et la Galaxy Tab S11 Ultra ?

Si Honor tient ses promesses, la MagicPad 3 Pro pourrait venir bousculer les leaders du marché des tablettes haut de gamme, avec une fiche technique très ambitieuse, notamment côté IA, gaming et productivité.

Une tablette Android premium qui pourrait bien séduire ceux qui cherchent une alternative sérieuse à Apple et Samsung.