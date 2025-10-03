Raspberry Pi OS passe à Debian 13 Trixie : nouveau look, centre de contrôle et paquets modernisés

Le système d’exploitation par défaut des cartes et ordinateurs Pi, Raspberry Pi OS, vient de recevoir une mise à jour majeure. Désormais basé sur Debian 13.1 “Trixie”, ce nouveau cru apporte un design rafraîchi, une gestion centralisée des réglages et davantage d’options de paquets.

Raspberry Pi OS : De Bookworm à Trixie

Jusqu’ici, Raspberry Pi OS reposait sur Debian 12 Bookworm. Avec l’arrivée de Trixie cet été, l’OS maison profite des nouveautés de Debian, dont des paquets mis à jour et un correctif pour le fameux bug de l’année 2038. Côté noyau, pas de révolution : Debian a fait le saut vers Linux 6.12, mais Raspberry Pi OS utilisait déjà la version 6.12.25.

Contrairement à Debian, qui a abandonné le support 32 bits, Raspberry Pi OS conserve une déclinaison 32 bits, indispensable pour les anciens modèles.

Une interface modernisée, mais familière

Cette version introduit un nouveau thème GTK, un pack d’icônes, une police système revisitée et des fonds d’écran inédits. Pas de refonte totale, mais une interface plus claire et lisible.

Autre évolution majeure : l’apparition d’un Centre de contrôle unifié. Fini les multiples panneaux séparés pour l’écran, l’apparence, l’imprimante ou la souris : tout est regroupé dans une seule application modulaire. Écrite autour d’un noyau léger extensible via des plugins, cette app pourra accueillir des réglages supplémentaires, y compris ceux proposés par des tiers pour piloter du matériel personnalisé.

Des paquets mieux structurés

Raspberry Pi OS réorganise aussi ses paquets. Dans la version Lite (sans interface graphique), il est désormais possible d’installer un bureau minimal en choisissant entre Wayland (rpd-wayland-core) ou X11 (rpd-x-core). Les applis principales s’ajoutent avec rpd-applications, tandis que les utilitaires (Pi Connect, éditeur de texte, etc.) se trouvent dans rpd-utilities.

Par ailleurs, les navigateurs Chromium et Firefox profitent de versions récentes, et le projet adopte désormais sa propre déclinaison de lxpanel pour l’affichage des panneaux.

Comment l’essayer ?

Le téléchargement est disponible sur le site officiel de Raspberry Pi. Comme toujours, l’installation se fait via Raspberry Pi Imager ou tout autre outil d’écriture d’image. Les développeurs recommandent fortement une installation propre plutôt qu’une mise à jour depuis Bookworm, même si cette dernière reste techniquement possible.

En résumé, Raspberry Pi OS gagne en clarté, en cohérence et en modularité avec son passage à Debian 13. Un rafraîchissement discret mais structurant, qui prépare le terrain à de futures évolutions logicielles.