Linux vs Windows : Comment garder la même productivité avec des outils totalement libres ?

Changer de système d’exploitation, c’est excitant. Mais, soyons honnêtes : dès les premières minutes sur Linux, une question revient en boucle — « Et mes applis, je fais quoi ? »

Si vous avez passé des années à utiliser Microsoft Office, Photoshop, OneDrive, ou Premiere, le saut vers Linux peut sembler intimidant. La bonne nouvelle ? L’écosystème open source regorge de solutions puissantes, gratuites et faciles à installer, souvent disponibles en quelques clics.

Voici une sélection d’alternatives que j’utilise moi-même, et qui n’ont rien à envier aux logiciels propriétaires — voire, dans certains cas, les surpassent.

LibreOffice — L’alternative solide à Microsoft Office

LibreOffice est probablement la suite bureautique open source la plus complète. Traitement de texte, tableur, présentations, base de données légère… tout y est. L’interface est familière, les fichiers DOCX ou XLSX s’ouvrent sans souci, et la compatibilité est excellente.

Inclus par défaut dans de nombreuses distributions (Ubuntu, Linux Mint…)

✅ Idéal pour les étudiants, écrivains, professionnels ou utilisateurs du quotidien

GIMP — Le Photoshop libre

GIMP (GNU Image Manipulation Program) propose une palette d’outils impressionnante pour un logiciel gratuit : calques, masques, filtres, pinceaux personnalisés, support des plugins…

✅ Il faut un petit temps d’adaptation, mais pour de la retouche photo, du graphisme ou des visuels web, GIMP tient largement la route.

Inkscape — Le roi du dessin vectoriel

Besoin d’un équivalent à Adobe Illustrator ? Inkscape est fait pour vous. Idéal pour créer des logos, icônes, illustrations, avec prise en charge native du format SVG.

✅ Simple pour les débutants, et assez précis pour les designers pros.

Krita — Pour les artistes numériques

Krita se distingue de GIMP en se spécialisant dans le dessin, la peinture et la BD numérique. L’interface est pensée pour les créatifs, avec une gestion intuitive des pinceaux, la stabilisation des traits, et des outils pour storyboard, animation, etc.

✅ Parfait pour remplacer Procreate, Painter ou Photoshop (version créative).

Thunderbird — Une vraie alternative à Outlook

Développé par la Mozilla Foundation (comme Firefox), Thunderbird gère plusieurs comptes mail, calendriers, carnets d’adresses et même certains services Exchange.

✅ Configuration rapide, et possibilité d’ajouter des extensions pour personnaliser l’expérience.

VLC — Le couteau suisse des lecteurs multimédia

Il lit tout : .mp4, .avi, .flac, .mkv, DVD, flux réseau… VLC est un incontournable sur Linux (et ailleurs), avec une interface épurée et des fonctionnalités avancées si besoin.

✅ Bonus : possibilité de convertir des vidéos, lire des flux, extraire de l’audio, etc.

Audacity — Pour le podcasting et le montage audio de base

Audacity permet de capturer, éditer et exporter de l’audio facilement. Multi-pistes, effets intégrés, export en MP3 ou WAV… il suffit pour la majorité des besoins amateurs ou semi-pro.

✅ Idéal pour podcasteurs, musiciens débutants, monteurs audio occasionnels.

Shotcut — Pour monter des vidéos sans se ruiner

Shotcut est un éditeur vidéo open source qui vous permet de couper, assembler, ajouter des titres, gérer l’audio, et exporter en haute qualité. Il n’a pas toutes les fonctions d’un Adobe Premiere Pro, mais c’est plus que suffisant pour YouTube ou les vidéos personnelles.

✅ Interface claire avec vue timeline, et compatible avec la plupart des formats.

Nextcloud — Une vraie alternative à OneDrive, Dropbox et Google Drive

Avec Nextcloud, vous pouvez héberger vos fichiers sur un serveur personnel ou chez un hébergeur. Résultat : vous gardez le contrôle de vos données tout en profitant d’une expérience proche des clouds commerciaux.

✅ Clients de bureau et mobile disponibles, avec possibilités de partage, synchronisation, coédition avec LibreOffice Online.

Changer de logiciel, c’est aussi changer de philosophie

Adopter Linux, c’est sortir du modèle de l’abonnement forcé, reprendre le contrôle sur ses outils, et rejoindre une communauté mondiale de passionnés. Le plus grand changement, ce n’est pas le logiciel lui-même. C’est l’état d’esprit : contribuer, partager, apprendre autrement. Et bonne nouvelle : on n’y perd rien en confort ni en productivité.

En résumé, avec Linux + open source, vous avez :

Besoin Application propriétaire Alternative open source Bureautique Microsoft Office LibreOffice Retouche photo Adobe Photoshop GIMP Graphisme vectoriel Adobe Illustrator Inkscape Peinture numérique Corel Painter/Procreate Krita Gestion des e-mails Outlook Thunderbird Lecture multimédia Windows Media Player/QuickTime VLC Montage audio Audition/GarageBand Audacity Montage vidéo Premiere Elements Shotcut Cloud personnel OneDrive/Google Drive Nextcloud

Prêt à faire le saut ?

Que vous veniez de Windows ou de macOS, Linux a toutes les cartes en main pour vous convaincre.

Vous n’êtes pas seul : la communauté open source est là pour vous accompagner.

Et vous verrez, dans quelques semaines… vous ne reviendrez plus en arrière.