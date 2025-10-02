OpenAI s’allie à Samsung et SK Hynix pour alimenter son projet Stargate

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape dans sa course à la puissance de calcul. L’entreprise américaine annonce des partenariats stratégiques avec Samsung et SK Hynix afin de sécuriser l’approvisionnement en puces mémoire pour son gigantesque projet Stargate.

Cette collaboration vise à accélérer le développement d’infrastructures mondiales de centres de données d’IA et à co-développer les technologies futures.

Samsung Electronics agira en tant que partenaire mémoire stratégique pour l’initiative mondiale « Stargate » d’OpenAI. Selon OpenAI, ses modèles d’IA de nouvelle génération exigeront jusqu’à 900 000 wafers DRAM par mois, un volume que les deux géants sud-coréens s’engagent à produire à grande échelle. Ces mémoires seront cruciales pour soutenir l’entraînement et l’exécution de modèles de plus en plus gourmands. Samsung Electronics s’appuiera également sur ses compétences complètes en matière de logique, de services de fonderie et de packaging de puces avancées pour fournir des solutions uniques à OpenAI.

Au-delà des puces, OpenAI discute aussi avec Samsung et SK Hynix de l’ouverture de deux centres de données dédiés à l’IA sur le sol coréen.

Samsung a même évoqué une piste inédite : des data centers flottants, censés réduire à la fois les coûts et l’empreinte carbone.

Une stratégie globale de financement et de puissance

Ces accords s’inscrivent dans une dynamique plus large. Le mois dernier, Nvidia a annoncé un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, confirmant l’ampleur du défi technologique et financier derrière Stargate.

Avec ce double soutien — financier côté Nvidia et industriel côté Samsung/SK Hynix — OpenAI se dote des armes nécessaires pour faire tourner ses futures IA à une échelle sans précédent.

Dans le cadre de cet accord, Samsung SDS peut également fournir des services de conseil et de gestion aux entreprises intégrant les modèles OpenAI. De plus, Samsung SDS a signé un partenariat de revendeur pour proposer les services ChatGPT Enterprise d’OpenAI aux entreprises locales en Corée du Sud.

Objectifs généraux et projets futurs

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de Samsung visant à soutenir l’objectif national de la Corée du Sud de figurer parmi les trois premières nations mondiales en intelligence artificielle. En interne, Samsung étudie également une adoption plus large de ChatGPT pour favoriser la transformation de l’IA au sein de son propre lieu de travail.