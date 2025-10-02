Accueil » Apple met le cap sur les lunettes connectées Apple Glass, et met en pause le Vision Pro « allégé »

Apple rebat ses cartes dans le domaine de la réalité mixte. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino accélère le développement de ses lunettes intelligentes pour rivaliser avec Meta, tout en gelant temporairement ses projets de casque Vision Pro plus léger et moins cher.

Apple Glass : Deux modèles de lunettes en préparation

Apple travaillerait en parallèle sur deux versions de ses futures lunettes Apple Glass. La première, connue sous le nom de code N50, n’intègrera pas d’écran. Reliée à l’iPhone, elle embarquera caméras et micros, misera sur l’intelligence artificielle et sera contrôlée par la voix. Elle pourrait être annoncée dès l’an prochain pour une sortie prévue en 2027.

La seconde version, plus ambitieuse, intègrera un écran directement dans les verres, à la manière des nouvelles Ray-Ban Meta Display. Initialement prévue pour 2028, Apple chercherait désormais à en avancer le calendrier.

Ces lunettes pourraient embarquer une nouvelle puce maison et seraient proposées en plusieurs coloris et styles de monture.

Meta a déjà pris une longueur d’avance

Avec ses lunettes connectées développées avec Ray-Ban et Oakley, Meta domine actuellement ce marché naissant. Après le succès surprise de la première génération en 2023, le groupe de Mark Zuckerberg a lancé une deuxième génération avec plus d’autonomie, une meilleure captation vidéo et même une déclinaison pour sportifs.

À l’inverse, Apple peine encore à concrétiser ses promesses en matière d’IA. Son assistant « Siri plus intelligent » est attendu pour mars prochain, mais accuse déjà un retard par rapport à Meta AI, qui évolue rapidement depuis deux ans.

Vision Pro : un futur incertain

Le casque Vision Pro, lancé à 3 999 euros, n’a pas rencontré le succès escompté. Apple devait en proposer une version plus légère et moins chère d’ici 2027, mais ce projet est désormais mis de côté. De récents dépôts réglementaires confirment toutefois qu’une révision « modeste » du Vision Pro actuel, avec un processeur M5, pourrait voir le jour dès la fin de cette année.

En clair : Apple choisit de concentrer ses forces sur les lunettes connectées Apple Glass, perçues comme l’avenir du wearable grand public. Mais avec un lancement pas avant 2027, la marque arrivera en retard sur Meta, déjà bien installé.

La question reste entière : Apple saura-t-il transformer ce retard en avantage stratégique, comme il l’a souvent fait par le passé ?