Accueil » Vision Pro 2 : Un simple ajustement technique à 3 999 euros, Apple bâcle-t-elle sa copie XR ?

Vision Pro 2 : Un simple ajustement technique à 3 999 euros, Apple bâcle-t-elle sa copie XR ?

Vision Pro 2 : Un simple ajustement technique à 3 999 euros, Apple bâcle-t-elle sa copie XR ?

Absent de la keynote iPhone 17, le Vision Pro 2 est pourtant bien réel. Des documents déposés à la FCC (Federal Communications Commission) viennent de le confirmer, malgré la demande de confidentialité d’Apple.

Mais ceux qui espéraient une refonte majeure de son casque de réalité mixte risquent d’être déçus : cette deuxième génération s’annonce comme un simple ajustement.

Vision Pro 2 : Un prix inchangé, une pertinence en question

Le Vision Pro 2 conserverait le tarif astronomique de 3 999 euros, ce qui le condamnerait d’emblée à rester un produit de niche, face à un Meta Quest 3 dix fois moins cher.

Selon plusieurs analystes, Apple maintient surtout cette gamme pour ne pas décrocher du marché XR, en attendant de lancer son véritable Graal : des lunettes AR grand public, projet cher à Tim Cook.

Quelques ajustements techniques

Le casque troquerait sa puce M2 pour une puce M4 gravée en 2 nm, de quoi améliorer l’efficacité et la puissance de traitement. Certaines fonctions jugées gadget sur la première version, comme l’écran EyeSight affichant un visage numérisé à l’extérieur du casque, pourraient disparaître afin de réduire les coûts et la complexité matérielle.

Le problème central demeure : au-delà de la prouesse technologique, l’écosystème du Vision Pro reste pauvre en contenus immersifs. Les expériences disponibles sont encore trop rares pour justifier un tel investissement, même pour les fans de la marque.

Apple pourra néanmoins s’appuyer sur une petite base d’utilisateurs existants pour collecter des données d’usage précieuses.

Lancement attendu fin 2025

Le Vision Pro 2 devrait arriver d’ici la fin de l’année, dans la même fenêtre que le Project Moohan de Samsung. Mais sans baisse de prix significative ni killer app en vue, il risque de connaître le même destin que son prédécesseur : impressionner en démonstration, mais peiner à s’imposer dans les foyers.

Apple joue la montre avec le Vision Pro 2. Le véritable pari se situe ailleurs : réussir à miniaturiser son savoir-faire XR dans une paire de lunettes AR légères et abordables. En attendant, Meta conserve une avance écrasante sur ce marché.