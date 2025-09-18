Ray-Ban Meta Gen 2 : plus d’autonomie et vidéo 3K, mais prix en hausse

Lors de sa conférence Meta Connect 2025, Meta a présenté la deuxième génération de ses lunettes connectées Ray-Ban, les Ray-Ban Meta Gen 2. Si le design iconique reste inchangé, les nouveautés viennent corriger certains défauts reprochés à la première version.

Ray-Ban Meta Gen 2 : Une autonomie doublée et une recharge plus rapide

L’un des reproches majeurs adressés aux premières Ray-Ban Meta concernait leur autonomie limitée. Les Ray-Ban Meta Gen 2 double la mise avec une autonomie pouvant atteindre 8 heures d’utilisation, contre seulement quatre auparavant.

Le boîtier de recharge a lui aussi été amélioré, puisqu’il offre désormais 48 heures supplémentaires, là où le précédent se limitait à trente-deux. Meta a également travaillé sur la rapidité de charge : il suffit désormais de vingt minutes pour recharger la batterie à cinquante pour cent, un léger gain par rapport aux vingt-deux minutes de la première version.

Une caméra boostée pour la vidéo

Côté image, Meta a nettement relevé le niveau. Les lunettes permettent désormais d’enregistrer en 3K à 30 images par seconde, en 1440p à 30 images par seconde ou en 1200p à 60 images par seconde.

Les vidéos peuvent durer jusqu’à 3 minutes, contre trente secondes seulement sur la première génération. Meta a également annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux modes de capture, comme l’hyperlapse et le ralenti, qui seront déployés plus tard dans l’année et accessibles sur toute sa gamme de lunettes équipées d’IA.

Toutefois, la caméra reste un capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle, déjà présent sur le modèle précédent.

Nouvelles fonctions audio et traduction en direct

Meta ne s’est pas contenté d’améliorer la batterie et la caméra. L’entreprise a introduit une fonction baptisée Conversation Focus, qui amplifie la voix de la personne avec qui vous parlez afin de la distinguer plus facilement du bruit ambiant.

Par ailleurs, le système de traduction en direct s’enrichit de nouvelles langues et prend désormais en charge l’allemand et le portugais, en plus des langues déjà disponibles.

Prix et disponibilité

Ces améliorations ont un coût. Les nouvelles Ray-Ban Meta Gen 2 sont commercialisées à partir de 419 euros, un prix nettement plus élevé que celui de la première génération qui était proposée à 329 euros.

Elles sont disponibles dans plusieurs styles, dont Wayfarer, Skyler et Headliner, et dans différents coloris. Elles sont déjà en vente dans la plupart des pays où la première génération avait été distribuée.

Les Ray-Ban Meta Gen 1 restent disponibles, mais à un tarif réduit de 329 euros.

Un upgrade logique, mais plus cher

Avec une autonomie doublée, une meilleure caméra et de nouvelles fonctions audio, Meta semble avoir corrigé les principaux défauts de son premier modèle. Reste à savoir si la hausse de prix ne refroidira pas certains acheteurs, au moment même où la concurrence commence à s’organiser sur le marché des lunettes connectées.