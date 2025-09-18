Meta Connect 2025 : Oakley Vanguard vs Oakley HSTN, quelles différences ?

Meta a profité de sa conférence Meta Connect 2025 pour dévoiler les nouvelles lunettes Oakley Vanguard, qui viennent rejoindre les Oakley HSTN lancées plus tôt dans l’année. Mais alors, quelle paire choisir ? Voici un comparatif complet pour éviter de se tromper.

Design et confort : mode ou performance ?

Les Oakley HSTN misent sur un look plus urbain et polyvalent. Avec leur style proche des Wayfarer, elles peuvent accompagner aussi bien une sortie sportive légère qu’une balade en ville ou une partie de golf.

Les Oakley Vanguard, en revanche, adoptent un format visière pensé pour la performance. Leur design enveloppant protège mieux du vent et de la poussière, ce qui les rend idéales pour le cyclisme, la course longue distance ou encore le ski.

Autre atout côté confort : les Oakley Vanguard intègrent trois plaquettes de nez interchangeables pour un ajustement personnalisé et plus sécurisé. Enfin, elles offrent la possibilité de changer les verres (85 dollars pièce), avec notamment des verres PRIZM Low Light bientôt disponibles pour les environnements sombres.

Les HSTN, elles, ne proposent pas ce niveau de modularité.

Résistance et son : des spécifications plus musclées

Les Oakley Vanguard embarquent des haut-parleurs 6 dB plus puissants, un vrai plus pour être entendu malgré le vent ou le trafic. Elles sont aussi plus résistantes, grâce à leur certification IP67 contre l’eau et la poussière, quand les HSTN se contentent d’un simple IPX4 (résistance aux éclaboussures).

Intégrations sportives : l’avantage Vanguard

C’est probablement la plus grosse différence. Les Oakley Vanguard se distinguent avec leurs intégrations fitness avancées via l’application Meta AI.

Elles se connectent directement à des appareils Garmin et à Strava, et permettent d’obtenir des mises à jour vocales en temps réel : rythme cardiaque, distance parcourue ou encore état de forme.

Elles peuvent même déclencher automatiquement l’enregistrement de clips vidéo en fonction de vos performances (par exemple à chaque kilomètre parcouru pendant un marathon). Toutes ces données peuvent être synchronisées avec Garmin Connect, Apple Health ou Health Connect pour un suivi global.

Les HSTN, elles, ne disposent pas de ces fonctions avancées.

Prix et disponibilité

Les Oakley HSTN restent la solution la plus abordable, avec un prix de départ fixé à 359 euros, et jusqu’à 519 euros pour les modèles les plus haut de gamme. Les Oakley Vanguard démarrent plus haut, à 549 euros.

Verdict : laquelle choisir ? Les Oakley HSTN conviendront aux amateurs de style et d’usages polyvalents, avec un prix plus accessible. Les Oakley Vanguard, elles, s’adressent clairement aux sportifs exigeants, avec une meilleure résistance, un confort optimisé et des fonctions fitness avancées.

En résumé : mode et lifestyle pour les HSTN, performance et suivi sportif pour les Vanguard.