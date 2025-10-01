Accueil » Adobe Premiere débarque enfin sur iPhone et iPad — en version quasi complète et gratuite

Adobe frappe fort : l’éditeur vient d’annoncer l’arrivée d’Adobe Premiere sur mobile, une application gratuite pour iPhone et iPad qui se rapproche bien plus de la version pro de bureau que de Premiere Rush, son pendant « lite ».

Résultat : vous pouvez désormais monter des vidéos en 4K HDR, réaliser des coupes au frame près et même supprimer instantanément un arrière-plan… le tout depuis votre smartphone.

Adobe Premiere : Montage pro et IA intégrée

Parmi les outils phares :

Enhance Speech, qui nettoie automatiquement vos enregistrements et rend vos voix off parfaitement claires.

Effets sonores génératifs, où il suffit de fredonner ou d’enregistrer une voix pour générer un sound design unique.

Les modèles Firefly permettent de créer stickers, images et transitions vidéos directement depuis du texte, ou encore d’étendre/remplacer les décors avec AI Background Expansion.

L’app est gratuite, mais certaines fonctions IA nécessitent des crédits payants une fois le quota gratuit épuisé.

Pensée pour les créateurs mobiles

Bonne nouvelle : pas de filigrane sur les exports et une interface épurée, adaptée à l’iPhone comme à l’iPad. L’application intègre aussi un redimensionnement automatique pour TikTok, YouTube Shorts, Instagram, etc.

Et pour booster vos projets, Adobe inclut une immense bibliothèque d’assets gratuits (stickers, polices, musiques libres de droits…).

Autre avantage : la continuité avec Premiere Pro sur bureau. Vous pouvez démarrer un montage sur iPhone, puis reprendre le projet sur votre Mac ou PC pour l’affiner sur grand écran.

Disponibilité