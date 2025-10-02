Accueil » Nouvelles Fire TV : La télévision d’Amazon qui s’allume quand vous entrez dans la pièce

Lors de son grand événement matériel d’automne, Amazon a levé le voile sur une flotte de nouvelles télévisions Fire TV, dont une nouvelle Omni QLED, ainsi que des modèles Fire TV 2 et 4— Series plus abordables.

Toutes sont disponibles en précommande dès aujourd’hui outre-Atlantique, avec une sortie prévue le mois prochain. Aucune information sur un lancement en France à l’heure actuelle.

La télé qui s’allume quand vous entrez dans la pièce

La grande nouveauté, c’est l’Omnisense technology, une technologie capable de détecter la présence : la TV peut détecter votre présence et s’activer automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce. Plus besoin de télécommande pour interagir : Alexa Plus, la nouvelle version de l’assistant vocal dopée à l’IA, est directement intégrée.

Résultat : vous pouvez demander des recommandations personnalisées, lancer un film ou même rechercher une scène précise à la voix.

Le nouveau modèle Omni QLED gagne en puissance :

60 % plus lumineux que la génération précédente,

presque deux fois plus de zones de gradation locale,

tailles de 50 à 75 pouces,

prix à partir de 479,99 dollars.

De quoi séduire les amateurs de cinéma maison, comme les gamers exigeants.

Des modèles plus accessibles : Fire TV 4 et Fire TV 2

Pour les budgets plus serrés, Amazon propose :

Fire TV 4-Series: disponible en 43, 50 et 55 pouces, dès 329,99 dollars — un candidat idéal pour les cadeaux de fin d’année.

Fire TV 2-Series: l’entrée de gamme avec un modèle 32 pouces à 159,99 dollars et une version 40 pouces.

Ces modèles conservent Alexa Plus et offrent une expérience smart TV complète, mais sans les raffinements haut de gamme du QLED.

Un écosystème qui monte en gamme

Avec cette nouvelle génération, Amazon confirme ses ambitions dans le salon : ses Fire TV ne sont plus seulement des options économiques, mais veulent aussi rivaliser avec les références du marché. L’an dernier déjà, la marque avait introduit son premier Fire TV Mini LED, capable de monter à 1 400 nits de luminosité et 144 Hz, clairement pensé pour les cinéphiles et les joueurs.

Amazon joue désormais sur tous les tableaux : du téléviseur abordable pour équiper toute la famille au QLED premium avec intelligence ambiante et Alexa Plus intégré.