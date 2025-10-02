Accueil » Google Home 4.0 : une refonte totale de l’app, plus rapide et boostée à Gemini

Google Home 4.0 : une refonte totale de l’app, plus rapide et boostée à Gemini

Google Home 4.0 : une refonte totale de l’app, plus rapide et boostée à Gemini

Lors de son événement consacré à la maison connectée avec le lancement de Gemini for Home et du Google Home Speaker, Google a dévoilé une nouvelle version repensée de l’app Google Home.

Objectif : résoudre ses problèmes de lenteur et de fiabilité, tout en intégrant son assistant IA Gemini pour offrir une expérience plus intelligente et centralisée.

Des performances enfin au rendez-vous

Google reconnaît que l’app Google Home n’était pas à la hauteur. La priorité a donc été mise sur la vitesse et la stabilité :

70 % de démarrage plus rapide.

80 % de crashs en moins.

Plus de 100 mises à jour de performance et de fonctionnalités en un an.

L’app gère désormais plus de 800 millions d’appareils compatibles, issus de 50 000 fabricants.

Nest totalement intégré

Dix ans après l’acquisition de Nest, la migration est enfin complète :

Support des thermostats Nest (depuis 2015) avec historique d’énergie et programmation.

Intégration des caméras et sonnettes Nest, avec migration des historiques.

Support des détecteurs Nest Protect et des serrures Nest x Yale.

Google promet aussi une expérience caméra plus fluide :

Flux live 30 % plus rapides.

Échec de lecture réduit de 40 %.

Historique vidéo plus réactif avec une fluidité 6x supérieure.

Nouvelle interface simplifiée

L’app est désormais organisée autour de 3 onglets : Maison, Activités et Automatisation. La refonte se concentre sur une présentation simplifiée en trois onglets : Maison, Activité et Automatisations. L’onglet Maison offre une vue d’ensemble consolidée et propose désormais de nouveaux gestes pour une utilisation beaucoup plus fluide d’une seule main, vous permettant de naviguer facilement entre vos favoris, tous les appareils et les tableaux de bord dédiés.

L’onglet Activité regroupe l’historique unique de tous les événements de vos appareils connectés. C’est également ici que vous trouverez le résumé de la maison, qui vous offre un bref résumé de votre journée. N’oubliez pas que cette fonctionnalité nécessite un abonnement Google Home Premium.

L’onglet Automatisations propose un nouveau carrousel qui affiche les automatisations à venir, et l’éditeur a été entièrement repensé pour une expérience rapide et native sur iOS et Android. Cela ouvre de nouvelles fonctionnalités puissantes, comme la création d’automatisations ponctuelles ou l’utilisation de nouveaux déclencheurs conditionnels pour qu’une routine ne s’exécute que si quelqu’un est présent.

Les interactions se rapprochent de YouTube : double tap pour avancer/reculer dans une vidéo, gestes de balayage pour naviguer entre vues et onglets.

Gemini au cœur de l’expérience

L’assistant IA transforme l’app en véritable cerveau de la maison :

Home Brief: résumé quotidien des événements (livraisons, visites, activités des enfants ou animaux).

Ask Home: moteur de recherche intelligent pour retrouver un clip caméra, vérifier si une porte est restée ouverte ou créer une routine à la volée.

Descriptions IA : notifications enrichies (ex. : « Le livreur FedEx a déposé un colis » au lieu de « Mouvement détecté »).

Insights énergie : interroger la conso de la TV, de la clim ou d’autres appareils.

Certaines fonctions avancées nécessitent Google Home Premium (10 euros/mois), inclus gratuitement pour les abonnés Google AI Pro et Ultra.

Disponibilité

La mise à jour Google Home 4.0 sera déployée à partir du 1er octobre dans le monde entier. Pour accéder en avant-première : ouvrez l’app, allez dans Paramètres du domicile, puis activez Early Access.

Avec cette refonte, Google promet enfin une app Home à la hauteur : plus fluide, plus claire, et surtout dopée à l’IA pour anticiper vos besoins. Reste à voir si cette nouvelle version saura convaincre les utilisateurs lassés par ses anciennes limites.