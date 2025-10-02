Accueil » Microsoft renouvelle les icônes de Office : plus fluides, plus colorées, et inspirées de Copilot

Après avoir fuité en début d’année, Microsoft officialise cette semaine la nouvelle identité visuelle de sa suite Office. Les 10 applications phares de Microsoft 365 adoptent des icônes revisitées, marquées par des couleurs plus vives, des formes adoucies et une inspiration directe du design de l’icône Copilot.

Une première refonte depuis 2018

Il s’agit du premier grand lifting des icônes depuis 6 ans. Jon Friedman, vice-président design et recherche pour Microsoft 365, explique que ces nouveaux visuels veulent exprimer « fluidité, connexion et accessibilité », des notions déjà présentes dans les directives de conception de 2018 mais désormais poussées plus loin.

Microsoft a opté pour des dégradés de couleurs plus riches et contrastés, afin d’améliorer l’accessibilité visuelle et de renforcer le côté ludique. Les formes, elles, se simplifient : par exemple, l’icône de Word passe de quatre barres horizontales à trois, afin d’être plus claire même à petite taille.

L’entreprise dit avoir voulu passer de la « solidité statique » à des formes plus douces et fluides, avec des arrondis qui traduisent mouvement et convivialité.

Déploiement imminent

Ces nouvelles icônes seront visibles dans les prochaines semaines sur le web, le bureau et le mobile, pour les utilisateurs particuliers comme professionnels de Microsoft 365.

Une évolution en apparence discrète, mais qui symbolise bien la transition d’Office vers une identité plus moderne, accessible et centrée sur l’IA Copilot.