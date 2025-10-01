À peine sorti, l’iPhone 17 Pro fait déjà parler de lui — et pas forcément en bien. Plusieurs utilisateurs ont repéré des rayures visibles dès les premiers jours d’utilisation, surtout sur les modèles Bleu intense et iPhone Air noir exposés en Apple Store.

Sur les réseaux sociaux, le phénomène a vite été baptisé « Scratchgate », dans la lignée des scandales « - gate » qui accompagnent (presque) chaque génération d’iPhone.

iPhone 17 : Des rayures dès le premier jour

Les témoignages se multiplient sur Reddit, X et TikTok : rayures autour du bloc photo, traces laissées par les supports MagSafe en magasin, et abrasions visibles sur les bordures. Même des journalistes confirment avoir vu des unités déjà marquées après quelques jours d’exposition.

Le YouTuber JerryRigEverything a soumis l’iPhone 17 Pro à son test de rayures habituel : résultat, l’appareil se marque facilement, même face à des objets du quotidien (pièces de monnaie, clés). De son côté, iFixit a identifié le coupable : l’anodisation de l’aluminium, notamment sur le plateau de la caméra.

Cette couche protectrice se fragilise sur les arêtes, un phénomène connu sous le nom de spalling en ingénierie des matériaux.

La réponse d’Apple : minimiser

Apple nie tout problème structurel. Selon la marque, les traces vues en magasin proviendraient de dépôts laissés par les socles MagSafe — facilement effaçables avec un chiffon. Pour limiter l’effet, certains Apple Store ont déjà ajouté des pads en silicone sur leurs supports.

Quant aux rayures réelles, Apple parle de « micro-abrasions normales » liées à l’usure.

Faut-il s’inquiéter ?

Si vous utilisez votre iPhone sans protection, oui, le risque est bien réel. Un étui ou une coque règle largement le problème. Mais au-delà de la protection, la polémique touche surtout à une question d’attente de durabilité : pour un appareil vendu 1 200 euros, doit-on vraiment craindre les éraflures du quotidien ?

Les ventes explosent déjà. Mais cette controverse rappelle que le design premium et minimaliste d’Apple peut s’avérer moins robuste en conditions réelles. Le smartphone est superbe à la sortie de la boîte… un peu moins après avoir côtoyé vos clés dans la poche.