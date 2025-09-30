Accueil » realme GT 8 Pro : un module photo personnalisable et un capteur périscope de 200 mégapixels au programme

Alors que les fuites laissaient planer le doute sur le design du bloc photo du realme GT 8 Pro, la marque a officiellement levé le voile sur une fonctionnalité inédite : un module photo interchangeable, laissant à l’utilisateur le soin de personnaliser l’apparence de son smartphone.

realme GT 8 Pro : Un module caméra DIY pour personnaliser le design

Dans un teaser publié ce jour, realme confirme que le realme GT 8 Pro proposera un module caméra détachable et personnalisable. Trois formes ont été présentées :

Un design circulaire classique

Une version carrée

Et un modèle inspiré d’un robot, plus original et asymétrique

L’idée ? Offrir une expérience de personnalisation poussée, qui va au-delà des coques ou des fonds d’écran, pour permettre aux utilisateurs de changer le look du bloc caméra selon leurs envies.

Un capteur périscope « Ultra Eye » de 200 mégapixels

Côté photo, le realme GT 8 Pro embarquera un impressionnant capteur périscope téléphoto de 200 mégapixels, surnommé « Ultra Eye ». Un objectif qui devrait offrir des performances exceptionnelles en zoom optique et en détails, mais les spécifications des autres capteurs restent encore inconnues à ce jour.

Le smartphone intégrera une dalle AMOLED 2K à 144 Hz, développée en partenariat avec BOE. L’écran utilisera la technologie Q10+ pour une meilleure protection oculaire et une luminosité record de 4 000 nits en pic — de quoi assurer une visibilité optimale même en plein soleil.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et puce d’affichage R1 dédiée

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 fera tourner la machine, épaulé par la puce maison realme R1, dédiée à l’affichage. Ce système double-puce devrait booster les performances en jeu, tout en optimisant la qualité visuelle générale.

Le realme GT 8 Pro ne fait pas les choses à moitié sur l’autonomie non plus :

Batterie de plus de 7 000 mAh

Charge rapide filaire 120W

Haut-parleurs stéréo

Moteur linéaire X-axis

Capteur d’empreintes 3D ultrasonique intégré à l’écran

Des spécifications premium pour un smartphone qui semble vouloir rivaliser avec les plus grands flagships Android du moment.

Lancement officiel prévu en octobre en Chine

Le realme GT 8 Pro sera lancé officiellement en octobre 2025, en Chine. Aucune date précise n’a encore été annoncée, mais l’attente ne devrait plus être très longue.

Avec son module photo personnalisable, un capteur téléphoto de 200 mégapixels, un écran ultra lumineux et une fiche technique musclée, le realme GT 8 Pro s’annonce comme un des flagships Android les plus innovants de l’année.

Reste à voir son prix, sa disponibilité globale… et si cette idée de « DIY photo module » séduira vraiment le grand public ou restera un gadget de niche.