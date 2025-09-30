Accueil » Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Le Honor Magic 8 devance-t-il le Xiaomi 17 Pro de plus de 400 000 points AnTuTu ?

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tout juste lancé sur le marché, fait déjà parler de lui à travers les premiers duels de performances. Si Xiaomi a été le premier constructeur à intégrer la puce 3nm de Qualcomm dans sa série 17, Honor contre-attaque avec panache grâce à son futur flagship : le Magic 8.

AnTuTu : Honor prend l’avantage avec plus de 4,1 millions de points

Dans un post Weibo, Li Kun, chef de produit chez Honor, a dévoilé le score AnTuTu V11 du Magic 8 : 4 166 339 points. À titre de comparaison, le Xiaomi 17 Pro atteint 3 749 435 — un écart significatif d’environ 11 %.

Le détail du benchmark révèle des performances supérieures pour Honor dans tous les domaines :

CPU : 1 213 845 vs 1 053 385

GPU : 1 468 351 vs 1 332 311

Mémoire : 570 553 vs 529 807

Expérience utilisateur (UX) : 913 590 vs 833 932

Autonomie & températures : Xiaomi plus économe, mais chauffe davantage

Les performances brutes ne font pas tout, et certains indicateurs montrent que Xiaomi reste compétitif :

Lors du test, le Magic 8 a perdu 7 % de batterie, contre seulement 2 % pour le Xiaomi 17 Pro.

En matière de température, le Magic 8 a pris +13 °C, tandis que le Xiaomi 17 Pro a grimpé de +20 °C.

À noter : Xiaomi a été testé avec une charge supérieure à 90 %, ce qui fausse légèrement la perception de la décharge, les smartphones de la marque ayant tendance à diminuer plus lentement sur les hauts niveaux de batterie.

Photo, design, fonctionnalités : au-delà des chiffres

Les deux smartphones ne misent pas uniquement sur la performance :

Xiaomi 17 Pro propose des caméras développées avec Leica, ainsi qu’un écran arrière unique de 2,7 pouces.

Honor Magic 8 Pro, quant à lui, tease un impressionnant capteur téléobjectif de 200 mégapixels, dont des photos de démonstration circulent déjà en ligne.

La série Honor Magic 8 sera officiellement lancée en octobre, avec l’objectif clair de surpasser Xiaomi sur le terrain de la puissance et de l’optimisation. Si Xiaomi a été le premier à sortir un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, Honor veut prouver qu’il peut en tirer un meilleur parti.

Honor vole la vedette à Xiaomi… pour l’instant

Dans cette course au flagship Android ultime, Honor prend une longueur d’avance sur le papier, avec des performances solides et une consommation énergétique raisonnable.

Reste à voir si l’expérience utilisateur tiendra ses promesses au-delà des benchmarks, et si Xiaomi saura riposter avec des mises à jour ou une version Ultra encore plus poussée.