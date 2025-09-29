fermer
Smartphones

Octobre 2025 : Ces 9 smartphones vont-ils rendre votre téléphone actuel obsolète ?

Smartphones par Yohann Poiron le Motrola Oppo realme Vivo Xiaomi
Octobre 2025 : Ces 9 smartphones vont-ils rendre votre téléphone actuel obsolète ?
Octobre 2025 : Ces 9 smartphones vont-ils rendre votre téléphone actuel obsolète ?

Octobre s’annonce comme un mois explosif pour les fans de smartphones. Entre les nouveaux processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Dimensity 9500, les grandes marques — de Xiaomi à Vivo en passant par OnePlus, OPPO ou Motorola — préparent le terrain pour leurs modèles haut de gamme… mais aussi milieu de gamme.

Si vous envisagiez une mise à niveau de votre smartphone, il serait peut-être judicieux d’attendre encore quelques semaines. Voici les 9 smartphones les plus attendus en octobre 2025, avec leurs spécifications clés et leur date de lancement estimée.

1. realme GT 8 Pro — Le premier avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Inde

  • Lancement : octobre 2025 (à confirmer)
  • Spécifications :
    • Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Écran : AMOLED 2K, 144 Hz, 7000 nits
    • Batterie : 7000 mAh, 120W filaire
    • Appareil photo : 200 mégapixels périscope, zoom optique 3x, zoom sans perte 12x
    • OS : Android 16 avec Realme UI 7
    • Scanner d’empreintes : Ultrasonique

Realme GT 8 Pro image

Un véritable monstre de puissance, le realme GT 8 Pro s’annonce comme l’un des modèles Android les plus performants du marché.

2. Xiaomi 17 — Déjà un best-seller en Chine

  • Lancement : octobre 2025 (Inde)
  • Spécifications :
    • Écran : 6,3 pouces LTPO OLED, 120 Hz, 3500 nits
    • Caméra : Triple capteur 50 mégapixels (principal, téléphoto 2.6x, ultra-grand-angle)
    • Selfie : 50 mégapixels, vidéo 4K
    • Batterie : 7000 mAh (100W filaire, 50W sans fil, 22.5W inversée)
    • Étanchéité : IP68

Xiaomi 17 color options

Le Xiaomi 17 est un excellent rapport qualité/prix pour un flagship compact et polyvalent.

3. vivo V60e — Le plus abordable avec capteur 200 MP

  • Lancement : 7 octobre 2025 (prévu)
  • Spécifications
    • Écran : AMOLED 120 Hz
    • Processeur : MediaTek Dimensity 7360
    • Caméras : 200 mégapixels + 8 mégapixels (ultra-large), selfie 50 mégapixels
    • Batterie : 6500 mAh, 90W
    • Résistance : IP68/IP69
  • Prix estimé : À partir de 34 999 INR (~390 €)

Vivo V60e Design

Un futur best-seller dans le milieu de gamme, avec des caractéristiques haut de gamme à prix cassé.

4. iQOO 15 — Performance et design gaming

  • Lancement : octobre 2025 (Chine, puis global)
  • Spécifications :
    • Écran : 6,85 pouces, QHD, 144 Hz
    • Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 + puce gaming Q3
    • Caméra : Périscope + design arrière changeant de couleur
    • OS : OriginOS 6 (global aussi)
iQOO 15 front scaled 1
iqoo 15 rear scaled 1

Un smartphone pensé pour les gamers… et ceux qui veulent le top en fluidité.

5. OnePlus 15 — Adieu Hasselblad, bonjour moteur maison

  • Lancement : octobre 2025 (Chine)
  • Spécifications :
    • Écran : 1.5K, 165 Hz
    • Batterie : 7000 mAh, 120 W filaire / 50W sans fil
    • Caméras : 50 mégapixels principal, périscope, ultra-grand-angle
    • Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • OS : OxygenOS 16 / OriginOS 6 selon la région

OnePlus 15 1

OnePlus mise sur la puissance brute et l’endurance, avec une nouvelle image engine maison.

6. OPPO Find X9 & X9 Pro — Capteurs Hasselblad & 200 MP

  • Lancement officiel : 16 octobre 2025
  • Spécifications :
    • Processeur : MediaTek Dimensity 9500
    • Écran OLED LTPO 6,78 pouces, 1.5K, 120 Hz
    • Batterie 7500 mAh, 80W / 50W
    • Caméras : Triple 50 mégapixels (Sony LYT-828, HP5, JN5) + selfie 50 mégapixels
    • Technologies photo : XPAN, Master Tones, 4K/120fps, Dolby Vision
Oppo Find X9 Pro scaled 1 1
Oppo Find X9 1 2 scaled 1 1

OPPO promet une révolution en photographie mobile avec l’aide de Hasselblad.

7. vivo X300 / X300 Pro — 200 MP & 6 000 mAh

  • Lancement : 13 octobre 2025 (Chine)
  • Spécifications :
    • Processeur : Dimensity 9500
    • X300 :
      • Écran : 6,31 pouces LTPO, 120 Hz
      • Caméra : 200 mégapixels + 50 mégapixels ultra-large + 50 mégapixels périscope
      • Batterie : 6 000 mAh, 90W
    • X300 Pro : Plus grand, recharge sans fil, capteurs améliorés
Vivo X300 color options 1920x341 1 1 scaled
Vivo X300 Pro color options 1920 1 scaled

Une série pensée pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes : autonomie + photo.

8. Redmi Note 15 / Pro / Pro+ — La nouvelle référence milieu de gamme ?

  • Lancement : octobre 2025 (Inde)
  • Spécifications :
    • Note 15 : Snapdragon 6 Gen 3, 50 mégapixels, 4800 mAh (45W)
    • Note 15 Pro : Dimensity 7400 Ultra, 7000 mAh
    • Note 15 Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, 3 capteurs (50 + 50 + 8 mégapixels), 90W

Redmi Note 15 2 2048x1454 1

La version Pro+ avec 32 mégapixels en selfie s’annonce comme le modèle à surveiller pour les jeunes créateurs de contenu.

9. Motorola Edge 60 Neo — Solide et certifié MIL-STD-810H

  • Lancement : octobre 2025 (Inde)
  • Spécifications :
    • Processeur : Dimensity 7400
    • Écran : OLED LTPO 6,36 pouces, 120 Hz, FHD+
    • Caméras : 50 mégapixels (OIS) + 13 mégapixels ultra-large + 10 mégapixels téléobjectif
    • Batterie : 5 000 mAh, 68W / 15W
    • Autres : IP68/IP69, NFC, Wi-Fi 6E, Dolby Atmos

Motorola Edge 60 Neo

Le Edge 60 Neo coche toutes les cases pour un usage pro ou perso, même en conditions extrêmes.

Octobre, un mois crucial pour les smartphones Android… et peut-être pour vous

Avec une telle avalanche de nouveautés — Snapdragon 8 Gen 5, Dimensity 9500, écrans 144 Hz, batteries 7000 mAh, capteurs de 200 mégapixels — octobre 2025 pourrait bien être le meilleur moment pour changer de smartphone.

Que vous cherchiez le flagship ultime ou un bon milieu de gamme, il y a une option pour chaque budget. Lequel attendez-vous le plus ?

Tags : MotrolaOpporealmeVivoXiaomi
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer