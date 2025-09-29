Accueil » Octobre 2025 : Ces 9 smartphones vont-ils rendre votre téléphone actuel obsolète ?

Octobre s’annonce comme un mois explosif pour les fans de smartphones. Entre les nouveaux processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Dimensity 9500, les grandes marques — de Xiaomi à Vivo en passant par OnePlus, OPPO ou Motorola — préparent le terrain pour leurs modèles haut de gamme… mais aussi milieu de gamme.

Si vous envisagiez une mise à niveau de votre smartphone, il serait peut-être judicieux d’attendre encore quelques semaines. Voici les 9 smartphones les plus attendus en octobre 2025, avec leurs spécifications clés et leur date de lancement estimée.

1. realme GT 8 Pro — Le premier avec Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Inde

Lancement : octobre 2025 (à confirmer)

Spécifications : Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 Écran : AMOLED 2K, 144 Hz, 7000 nits Batterie : 7000 mAh, 120W filaire Appareil photo : 200 mégapixels périscope, zoom optique 3x, zoom sans perte 12x OS : Android 16 avec Realme UI 7 Scanner d’empreintes : Ultrasonique



Un véritable monstre de puissance, le realme GT 8 Pro s’annonce comme l’un des modèles Android les plus performants du marché.

2. Xiaomi 17 — Déjà un best-seller en Chine

Lancement : octobre 2025 (Inde)

Spécifications : Écran : 6,3 pouces LTPO OLED, 120 Hz, 3500 nits Caméra : Triple capteur 50 mégapixels (principal, téléphoto 2.6x, ultra-grand-angle) Selfie : 50 mégapixels, vidéo 4K Batterie : 7000 mAh (100W filaire, 50W sans fil, 22.5W inversée) Étanchéité : IP68



Le Xiaomi 17 est un excellent rapport qualité/prix pour un flagship compact et polyvalent.

3. vivo V60e — Le plus abordable avec capteur 200 MP

Lancement : 7 octobre 2025 (prévu)

Spécifications Écran : AMOLED 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7360 Caméras : 200 mégapixels + 8 mégapixels (ultra-large), selfie 50 mégapixels Batterie : 6500 mAh, 90W Résistance : IP68/IP69

Prix estimé : À partir de 34 999 INR (~390 €)

Un futur best-seller dans le milieu de gamme, avec des caractéristiques haut de gamme à prix cassé.

4. iQOO 15 — Performance et design gaming

Lancement : octobre 2025 (Chine, puis global)

Spécifications : Écran : 6,85 pouces, QHD, 144 Hz Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 + puce gaming Q3 Caméra : Périscope + design arrière changeant de couleur OS : OriginOS 6 (global aussi)



Un smartphone pensé pour les gamers… et ceux qui veulent le top en fluidité.

5. OnePlus 15 — Adieu Hasselblad, bonjour moteur maison

Lancement : octobre 2025 (Chine)

Spécifications : Écran : 1.5K, 165 Hz Batterie : 7000 mAh, 120 W filaire / 50W sans fil Caméras : 50 mégapixels principal, périscope, ultra-grand-angle Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5 OS : OxygenOS 16 / OriginOS 6 selon la région



OnePlus mise sur la puissance brute et l’endurance, avec une nouvelle image engine maison.

6. OPPO Find X9 & X9 Pro — Capteurs Hasselblad & 200 MP

Lancement officiel : 16 octobre 2025

Spécifications : Processeur : MediaTek Dimensity 9500 Écran OLED LTPO 6,78 pouces, 1.5K, 120 Hz Batterie 7500 mAh, 80W / 50W Caméras : Triple 50 mégapixels (Sony LYT-828, HP5, JN5) + selfie 50 mégapixels Technologies photo : XPAN, Master Tones, 4K/120fps, Dolby Vision



OPPO promet une révolution en photographie mobile avec l’aide de Hasselblad.

7. vivo X300 / X300 Pro — 200 MP & 6 000 mAh

Lancement : 13 octobre 2025 (Chine)

Spécifications : Processeur : Dimensity 9500 X300 : Écran : 6,31 pouces LTPO, 120 Hz Caméra : 200 mégapixels + 50 mégapixels ultra-large + 50 mégapixels périscope Batterie : 6 000 mAh, 90W X300 Pro : Plus grand, recharge sans fil, capteurs améliorés



Une série pensée pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes : autonomie + photo.

8. Redmi Note 15 / Pro / Pro+ — La nouvelle référence milieu de gamme ?

Lancement : octobre 2025 (Inde)

Spécifications : Note 15 : Snapdragon 6 Gen 3, 50 mégapixels, 4800 mAh (45W) Note 15 Pro : Dimensity 7400 Ultra, 7000 mAh Note 15 Pro+ : Snapdragon 7s Gen 4, 3 capteurs (50 + 50 + 8 mégapixels), 90W



La version Pro+ avec 32 mégapixels en selfie s’annonce comme le modèle à surveiller pour les jeunes créateurs de contenu.

9. Motorola Edge 60 Neo — Solide et certifié MIL-STD-810H

Lancement : octobre 2025 (Inde)

Spécifications : Processeur : Dimensity 7400 Écran : OLED LTPO 6,36 pouces, 120 Hz, FHD+ Caméras : 50 mégapixels (OIS) + 13 mégapixels ultra-large + 10 mégapixels téléobjectif Batterie : 5 000 mAh, 68W / 15W Autres : IP68/IP69, NFC, Wi-Fi 6E, Dolby Atmos



Le Edge 60 Neo coche toutes les cases pour un usage pro ou perso, même en conditions extrêmes.

Octobre, un mois crucial pour les smartphones Android… et peut-être pour vous

Avec une telle avalanche de nouveautés — Snapdragon 8 Gen 5, Dimensity 9500, écrans 144 Hz, batteries 7000 mAh, capteurs de 200 mégapixels — octobre 2025 pourrait bien être le meilleur moment pour changer de smartphone.

Que vous cherchiez le flagship ultime ou un bon milieu de gamme, il y a une option pour chaque budget. Lequel attendez-vous le plus ?