Realme GT 8 Pro : écran 2K, 144 Hz et batterie 7 000 mAh au programme

La gamme realme GT 8 se prépare à faire ses débuts en octobre en Chine. Après une première fuite révélant son design, un dirigeant de realme a officiellement confirmé les principales améliorations du realme GT 8 Pro, notamment un écran ultra-performant et une batterie hors norme.

realme GT 8 Pro : Un écran 2K plus lumineux et plus fluide

Derek, cadre de Realme, a annoncé que le realme GT 8 Pro passe à un niveau supérieur avec un écran :

Résolution 2K (contre 1.5K sur le modèle précédent)

Taux de rafraîchissement 144 Hz (au lieu de 120 Hz)

Luminosité maximale de 7 000 nits (contre 6 000 nits auparavant)

Côté design, le smartphone abandonne la dalle incurvée pour un écran plat aux coins arrondis plus marqués, une évolution qui vise à améliorer l’ergonomie et la durabilité.

Plus de confort visuel

Realme insiste aussi sur la protection oculaire avec :

un DC dimming global activé par défaut,

un mode confort visuel à 1 nit,

une protection par polarisation circulaire,

et une calibration des couleurs au niveau matériel (et non plus seulement logiciel).

Ces améliorations font du realme GT 8 Pro un sérieux concurrent pour les smartphones premium sur le marché de l’affichage.

Une batterie de 7 000 mAh sans compromis

Qui dit écran 2K dit plus de consommation. Mais, realme répond à ce défi en intégrant une batterie de 7 000 mAh, rendue possible grâce aux nouvelles technologies de densité énergétique.

En clair : le realme GT 8 Pro promet d’allier haute performance d’affichage et autonomie longue durée, une combinaison rare dans sa catégorie.

Un capteur périscope de 200 mégapixels

En parallèle, realme a confirmé un téléobjectif périscope de 200 mégapixels. Selon Aric Song, directeur marketing, il proposera un zoom optique 3x, et un zoom sans perte 12x.

Cette configuration met clairement l’accent sur la photographie mobile avancée, notamment pour les portraits et les prises de vue à longue distance.

Avec son écran 2K à 144 Hz, sa batterie 7 000 mAh et son téléobjectif périscope de 200 MP, le realme GT 8 Pro se positionne comme l’un des flagships les plus ambitieux de l’année.

Entre puissance brute et confort visuel, realme vise à redéfinir l’équilibre entre performance et autonomie, tout en offrant des capacités photo dignes du très haut de gamme.

Le lancement officiel est prévu en octobre 2025 en Chine, avant une probable arrivée sur les marchés internationaux.