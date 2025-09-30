Accueil » Windows 11 : Le tri automatique des captures et documents arrive dans Photos

Microsoft continue d’intégrer l’intelligence artificielle au cœur de Windows 11. La dernière nouveauté en date concerne l’application Photos, qui va bientôt proposer un classement automatique de vos clichés.

Concrètement, l’IA sera capable de repérer et de ranger dans des dossiers distincts certains types d’images comme les captures d’écran, reçus, documents d’identité ou encore notes manuscrites.

Windows 11 : Un tri intelligent grâce à l’IA

L’outil repose sur l’analyse visuelle du contenu des images. Même si le texte n’est pas en anglais, la photo sera correctement classée. Exemple : un passeport sera automatiquement placé dans le dossier « Documents d’identité », aux côtés de vos autres papiers numérisés.

Une fois activé, le tri apparaîtra dans la barre latérale gauche, sous la section Catégories, où l’on retrouvera les dossiers créés par l’IA. Pour l’instant, la fonction reconnaît uniquement : Captures d’écran, Reçus et factures, Documents d’identité et Notes manuscrites.

Microsoft pourrait à l’avenir permettre aux utilisateurs de créer leurs propres catégories personnalisées, comme « vacances », « animaux », ou « famille ».

Disponibilité

Ce nouveau tri intelligent est en cours de déploiement pour tous les Windows Insiders équipés de Copilot+ PC. Une disponibilité plus large devrait suivre dans les prochains mois.

Unegestion de photos enfin simplifiée Avec cette mise à jour, Microsoft cherche à transformer son application Photos en outil plus pratique et productif, loin de la simple galerie d’images. Pour les utilisateurs noyés sous les captures d’écran et documents scannés, ce tri automatique promet un vrai gain de temps.