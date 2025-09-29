Accueil » MacBook Pro M5 : Faut-il craquer début 2026 ou attendre la vraie révolution OLED et tactile fin 2026 ?

Alors qu’Apple prépare sa nouvelle génération d’ordinateurs portables, les rumeurs s’intensifient autour du MacBook Pro équipé de la puce Apple M5. Selon Mark Gurman (Bloomberg), la production de masse est déjà en cours, et les modèles pourraient arriver d’ici fin 2025 ou tout début 2026.

MacBook Pro M5 : Une sortie prévue avant mars 2026

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme que les nouveaux MacBook Pro seront commercialisés d’ici mars au plus tard. Apple a déjà lancé des MacBook Pro en début d’année par le passé — comme ce fut le cas en janvier 2023 avec les modèles M2 Pro et M2 Max — ce calendrier semble donc plausible.

L’analyste Ming-Chi Kuo a lui aussi évoqué une sortie en début d’année 2026, repoussant le traditionnel lancement d’octobre que la firme avait l’habitude de privilégier.

Quelles nouveautés attendre ?

Les prochains modèles de MacBook Pro seront dotés des nouvelles puces Apple Silicon M5, déclinées en versions M5, M5 Pro et M5 Max. Ces SoC devraient apporter des gains significatifs en performances et en efficacité énergétique, même si pour l’instant, aucune refonte majeure de design n’est attendue.

Les informations restent encore rares, mais la stratégie semble claire : une mise à jour de puissance, sans révolution visuelle.

Mais la vraie révolution est prévue pour 2026…

Si les modèles de début 2026 semblent assez classiques en termes de design, Apple préparerait une refonte majeure de ses MacBook Pro pour la fin de l’année 2026. Voici ce qu’on peut attendre de cette future génération :

Écran OLED : contrastes infinis, couleurs plus vives, meilleur confort visuel

Écran tactile : une première sur MacBook Pro

Design plus fin : châssis repensé, plus léger et plus compact

Puces Apple M6 gravées en 2 nm : versions M6, M6 Pro et M6 Max pour une efficacité énergétique inédite

Connectivité cellulaire intégrée : grâce à un modem Apple maison inspiré des puces C1 et C1X des derniers iPhone

À noter : l’encoche pourrait également être réduit sur ces modèles OLED.

Faut-il attendre les MacBook Pro OLED ?

Si vous avez déjà un MacBook Pro récent, la réponse dépendra de vos besoins :

Vous avez un… Faut-il attendre ? MacBook Pro M1 / M2 Oui, un saut important arrive bientôt MacBook Pro M3 Attendez le M6 fin 2026 pour une vraie évolution MacBook Intel Le M5 sera déjà un gros bond en performance Aucun Mac Le M5 est une bonne option, mais le M6 pourrait être le modèle “ultime”

En résumé : une transition en deux temps

Apple prépare un MacBook Pro M5 performant pour les utilisateurs exigeants, mais c’est bien la génération OLED de fin 2026 qui risque de marquer un tournant dans l’histoire du Mac.

En attendant, la version M5 sera idéale pour ceux qui souhaitent un Mac puissant rapidement, sans attendre une refonte complète.