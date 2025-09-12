MacBook Pro OLED : Apple prépare un grand saut pour 2026 (ou 2027)

Apple planche sur une refonte majeure de sa gamme MacBook Pro, et cette fois, le changement phare ne viendra pas seulement de la puissance, mais de l’écran.

Selon plusieurs rapports concordants, la firme de Cupertino prévoit d’intégrer pour la première fois des dalles OLED dans ses portables professionnels haut de gamme. Une évolution qui pourrait redéfinir l’expérience visuelle pour les créatifs et séduire une nouvelle vague d’utilisateurs.

L’arrivée de l’OLED sur MacBook Pro

Les futurs modèles de 14 et 16 pouces devraient embarquer des panneaux OLED fournis par Samsung et LG. Par rapport aux écrans mini-LED actuels, ces nouvelles dalles promettent des noirs plus profonds, un contraste nettement supérieur, et une meilleure efficacité énergétique.

Cela pourrait non seulement améliorer la fidélité visuelle — cruciale pour les monteurs vidéo, photographes et graphistes — mais aussi prolonger l’autonomie, un point régulièrement demandé par les professionnels en mobilité.

Une sortie en 2026… ou 2027 ?

Le calendrier reste flou. D’après 9to5Mac, Apple vise la seconde moitié de 2026, avec une montée en puissance progressive de la production. Mais MacRumors, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement coréenne, évoque un possible décalage à début 2027 en raison de difficultés liées au rendement des panneaux OLED et à leur intégration dans des châssis fins.

Cette incertitude reflète les défis technologiques : adapter l’OLED aux standards de finesse et de durabilité d’Apple n’est pas une mince affaire.

M6 et refonte complète du design

Au-delà de l’écran, les prochains MacBook Pro devraient inaugurer la puce M6, avec des gains attendus en efficacité énergétique, en performances brutes et surtout en tâches d’IA accélérées. Il s’agirait d’une refonte totale du design :

bordures plus fines,

meilleure gestion thermique,

ports réorganisés,

châssis affiné.

Apple miserait sur ce redesign pour convaincre les utilisateurs encore fidèles aux Mac Intel ou aux premiers M1 de franchir le pas.

Un atout pour les pros créatifs

Pour les métiers de l’image et de la vidéo, le passage à l’OLED serait un vrai bond en avant :

meilleure précision colorimétrique,

HDR plus immersif,

conditions de travail plus proches des moniteurs de référence.

Avec la concurrence des PC haut de gamme sous Windows déjà passés à l’OLED, Apple ne pouvait pas se permettre de rester en retrait trop longtemps.

Le prix, grand point d’interrogation

Si l’on en croit les tendances passées, l’addition pourrait être salée : au-delà de 2 000 dollars pour les versions de base. Mais, Apple compte justifier cet écart avec un combo OLED + M6 qui marquerait une nouvelle étape dans l’évolution du MacBook Pro.

Apple avance prudemment : mieux vaut retarder d’un an que lancer un produit imparfait. Mais cette évolution confirme sa volonté de garder le leadership sur le marché des ordinateurs portables professionnels, alors que Dell et Lenovo renforcent leurs propres offres OLED.

En attendant, un choix se profile pour les utilisateurs : patienter jusqu’à cette refonte ambitieuse ou se tourner vers les MacBook Pro M5, attendus dès début 2026, qui offriront un compromis plus immédiat.