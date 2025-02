Apple M5 : production lancée, mais pas de 2 nm pour cette année !

Apple a déjà lancé la production de masse de sa prochaine puce Apple M5, qui fera ses débuts dans le futur iPad Pro. Cependant, contrairement aux attentes, ce nouveau processeur ne représentera pas un saut technologique majeur par rapport à ses prédécesseurs.

Comme les M3 et M4, la puce M5 sera fabriquée par TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) en utilisant un processus de 3 nm. Toutefois, ce sera une version améliorée de ce procédé, ce qui permettra d’optimiser l’efficacité énergétique et la performance.

Beaucoup espéraient un passage au 2 nm, mais Apple a semble-t-il choisi la continuité, probablement pour réduire les coûts de production, d’autant plus avec la menace des tarifs douaniers de Donald Trump sur les semi-conducteurs.

En compensation, Apple adoptera une nouvelle technologie d’assemblage, permettant d’empiler plus de couches de circuits les unes sur les autres. Cela offrira une meilleure efficacité thermique et énergétique, même si le saut en termes de puissance brute ne sera pas aussi important que prévu.

Apple M5, une évolution plutôt qu’une révolution

Il est important de noter que les mesures en nanomètres ne sont plus aussi précises qu’autrefois. Aujourd’hui, elles sont surtout utilisées comme termes marketing plutôt qu’une réelle indication de la taille des transistors.

Ainsi, bien que la puce Apple M5 ne soit pas basée sur la toute dernière technologie de fabrication, elle représentera tout de même une amélioration notable par rapport aux puces précédentes.

Les premiers modèles en production seront les versions standard, tandis que les variantes Pro, Max et Ultra suivront dans les mois à venir. Comme les précédentes générations, il est peu probable que la puce Apple M5 marque une rupture radicale avec les M3 et M4, qui restent encore aujourd’hui très performantes.

Apple Silicon : une avancée majeure, mais des mises à jour progressives

Depuis l’introduction du M1, Apple a transformé l’efficacité de ses appareils et s’est imposé comme un rival sérieux face à Intel et AMD. Néanmoins, les améliorations apportées chaque année sont progressives et non révolutionnaires. La puce Apple M5 devrait s’inscrire dans cette logique, en apportant des optimisations sans pour autant redéfinir complètement la gamme.

Malgré cela, tout appareil équipé d’une puce Apple M5 sera un excellent choix pour ceux cherchant à renouveler leur matériel, que ce soit un iPad Pro, un MacBook ou un autre produit de la marque.