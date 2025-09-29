Accueil » Galaxy Z TriFold : Le premier smartphone à triple pli de Samsung va-t-il révolutionner le multitâche ?

Samsung prépare un nouveau tournant dans l’univers des smartphones pliables. Après les Galaxy Z Fold, place à une toute nouvelle gamme : le Galaxy Z TriFold, premier smartphone à triple pli du constructeur coréen.

Et d’après les premières animations partagées en ligne, le futur flagship promet une expérience inédite.

Galaxy Z TriFold : Un format à trois volets, pour une surface d’écran décuplée

Contrairement au Galaxy Z Fold 7 qui se plie en deux, le Galaxy Z TriFold se pliera en trois parties, offrant l’équivalent de trois écrans reliés. Une fois entièrement déplié, l’appareil se rapprochera davantage d’une tablette de 10 pouces que d’un téléphone traditionnel.

Les animations publiées par @TechHighest sur X montrent une interface parfaitement adaptée à ce format hors norme. Une fois déplié, l’utilisateur pourra :

Lancer plusieurs applications en simultané

Redimensionner ou repositionner chaque fenêtre

Poursuivre ses tâches même en appel, grâce à une fenêtre flottante du gestionnaire d’appels

Galaxy AI et multitâche décuplé sur grand écran

Comme sur les derniers Galaxy Z, Galaxy AI sera intégré et mieux exploité grâce au grand format. Une démonstration montre l’assistant prenant la moitié de l’écran tout en laissant de l’espace pour naviguer sur Internet. Il sera aussi possible de le détacher en fenêtre flottante pour encore plus de liberté.

Le Galaxy Z TriFold permettra également de dupliquer le contenu de l’écran externe sur l’écran interne, facilitant la continuité d’usage entre les deux formats.

Zoom 100x, caméra principale pour les selfies et compatibilité DeX

Autre point fort : l’appareil photo. Selon les rumeurs, le Galaxy Z TriFold proposera un zoom numérique jusqu’à 100x, optimisé par l’IA. Il sera même possible d’utiliser le module photo principal pour les autoportraits, grâce à l’ouverture unique de la charnière triple.

Côté productivité, Samsung DeX sera naturellement pris en charge, transformant le Galaxy Z TriFold en véritable mini-ordinateur.

Un smartphone à 3 000 dollars… et un lancement imminent

Attendu d’ici trois mois, le Galaxy Z TriFold pourrait représenter un changement de gamme. Son prix ? Autour de 3 000 dollars, selon les premières estimations — un tarif qui le place dans la catégorie ultra premium

Le design définitif reste inconnu pour l’instant : aucun rendu n’a encore fuité, mais tout indique un lancement mondial, avec une disponibilité aux États-Unis et en Europe.

Un pari ambitieux, pour un nouveau chapitre du smartphone pliable

Avec son écran triple, sa gestion avancée du multitâche, et ses fonctionnalités IA poussées, le Galaxy Z TriFold pourrait devenir le nouveau standard du smartphone ultra-productif.

Bien sûr, son prix le réserve à une niche d’utilisateurs exigeants. Mais comme le premier Galaxy Fold en 2019, il pourrait bien redéfinir les usages mobiles pour les années à venir.