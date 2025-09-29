Accueil » Xiaomi 17, 17 Pro et Pro Max : Nouveau record de ventes en 5 minutes, le flagship de l’année est-il arrivé ?

À peine dévoilée, la nouvelle série Xiaomi 17 bat déjà des records. Composée du Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, cette gamme premium marque un tournant pour le constructeur chinois, aussi bien en termes de puissance que de stratégie commerciale.

Xiaomi 17 : Record de ventes en 5 minutes chrono

Selon une annonce officielle publiée sur Weibo, Xiaomi a annoncé que sa nouvelle série de flagships a établi un nouveau record de ventes en seulement 5 minutes après le lancement officiel en Chine.

Bien que le fabricant ne précise pas de chiffre exact, il parle déjà de la meilleure performance commerciale jamais enregistrée pour une série haut de gamme. Une prouesse qui pourrait positionner la gamme Xiaomi 17 comme l’un des best-sellers de l’année pour la marque.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: le moteur de la réussite ?

Les trois modèles de la série — Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max — partagent un point commun décisif : le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour. Elle offre un gain de 20 % en performances CPU et une efficacité énergétique revue à la hausse, idéale pour les jeux, l’IA générative ou encore la photographie computationnelle.

Ce saut technologique majeur, combiné à des écrans ultra-fluides, des designs affinés, et des modules photo haut de gamme, explique sans doute l’engouement immédiat du public chinois.

Une stratégie produit plus agressive

Autre point notable : contrairement à la série Xiaomi 15, qui s’était limitée à deux modèles au lancement (15 et 15 Pro), Xiaomi a cette fois choisi de lancer trois variantes simultanément, avec un Xiaomi 17 Pro Max qui vient renforcer l’offre haut de gamme dès le départ.

Ce modèle ajoute un format plus allongé et des options premium, attirant aussi bien les fans de compacité que les adeptes de grandes diagonales. Résultat : une couverture de marché plus large… et des ventes qui s’envolent.

Xiaomi frappe fort sur le segment premium

En combinant un lancement en fanfare, une fiche technique musclée, et une offre produit élargie dès le départ, Xiaomi réussit un coup marketing et commercial majeur. Si le reste du monde suit la tendance chinoise, la série Xiaomi 17 pourrait bien redéfinir la position du constructeur sur le marché des flagships Android.

Pour l’instant, aucun calendrier international n’a été confirmé, mais au vu de ce démarrage fulgurant, un lancement global pourrait arriver plus tôt que prévu.