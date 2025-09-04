Accueil » Combien de temps dure un MacBook Pro ? La réponse d’Apple et les astuces pour prolonger sa vie

Combien de temps dure un MacBook Pro ? La réponse d’Apple et les astuces pour prolonger sa vie

Combien de temps dure un MacBook Pro ? La réponse d’Apple et les astuces pour prolonger sa vie

Investir dans un MacBook Pro représente un budget conséquent : à partir de 1 899 euros pour le modèle 14 pouces et 2 899 euros pour la version 16 pouces, sans compter les options de stockage, de RAM ou de puces plus puissantes comme les M4 Pro et M4 Max.

Naturellement, la question se pose : combien d’années peut-on réellement espérer garder un MacBook Pro en bon état ?

La réponse n’est pas figée : tout dépend de l’usage, de l’entretien, du modèle et parfois… de la chance. Mais les données partagées par Apple permettent de dégager une estimation.

MacBook Pro : La durée de vie officielle selon Apple

Apple ne communique pas directement sur une durée de vie fixe. En revanche, deux listes donnent des indices :

Produits « Vintage » : modèles arrêtés depuis 5 à 7 ans, encore réparables selon les pièces disponibles.

Produits « Obsolètes » : modèles arrêtés depuis plus de 7 ans, plus aucun support ni pièces de rechange via Apple.

Exemple : le MacBook Pro de 13 pouces Retina (2015) figure désormais dans la liste « Obsolète », tandis que certains modèles de 2019 sont déjà classés « Vintage ».

On peut donc considérer qu’un MacBook Pro est conçu pour tenir au moins 5 à 7 ans en usage normal, voire davantage si bien entretenu.

Et côté logiciels ?

La durée de vie d’un MacBook Pro se joue aussi sur le plan logiciel :

Apple assure généralement plusieurs années de mises à jour macOS après la sortie d’un modèle.

Exemple récent : macOS Tahoe (2025) sera le dernier système supporté pour les MacBook Pro Intel de 2019 et 2020.

Une fois la compatibilité terminée, Apple continue de fournir des mises à jour de sécurité pendant 2 à 3 ans supplémentaires.

Attention : sans mises à jour de sécurité, l’ordinateur devient plus vulnérable aux malwares. De plus, au fil du temps, certaines applications cessent de fonctionner sur d’anciennes versions de macOS.

Comment prolonger la durée de vie de son MacBook Pro ?

Un MacBook Pro peut durer plus de 8 à 10 ans si bien entretenu. Voici quelques bonnes pratiques.

Protéger le matériel :

Utiliser une housse ou coque de protection adaptée, qui ne bloque pas la ventilation.

Éviter les caches pour webcam : Apple indique qu’ils peuvent endommager le capteur de luminosité.

Retirer les protèges-clavier avant de fermer l’écran, au risque d’abîmer la dalle.

Se méfier des films de protection en verre pour l’écran, parfois responsables de micro-fissures.

Optimiser le logiciel :

Mettre régulièrement macOS à jour.

Gérer la batterie avec soin (éviter de la laisser constamment branchée).

Supprimer les fichiers et apps inutiles pour éviter le ralentissement lié au stockage saturé.

Si le Mac n’est plus supporté, envisager d’installer Linux, un OS léger et sécurisé qui prolonge sa vie utile.

Un investissement durable avec de bons réflexes

Un MacBook Pro reste un des ordinateurs portables les plus durables du marché. Apple semble viser une longévité moyenne de 7 ans, mais un utilisateur soigneux peut en tirer 10 ans et plus.

Avec une utilisation raisonnée, une bonne protection matérielle et une gestion logicielle adaptée, votre MacBook Pro peut rester fluide et sécurisé bien au-delà de la période de support officiel.