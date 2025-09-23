OPPO Find X9 et X9 Pro : design, batteries 7 500 mAh et lancement mondial confirmé

OPPO a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle gamme Find X9 le 16 octobre en Chine. Cette série haut de gamme comprendra deux modèles — le Find X9 et le Find X9 Pro – avec un design repensé, un système photo Hasselblad amélioré et des batteries parmi les plus généreuses du marché.

OPPO Find X9 et X9 Pro : Un design raffiné et des finitions premium

Les deux modèles affichent des dalles plates avec des bordures ultra-fines et parfaitement symétriques. Le Find X9 propose une diagonale de 6,59 pouces, tandis que le Find X9 Pro grimpe à 6,78 pouces, le tout pensé pour un confort d’utilisation optimal.

Le dos des appareils adopte une finition Velvet Sand, offrant une texture élégante et douce au toucher. OPPO a utilisé la technologie de sculpture à froid pour intégrer le module photo de manière fluide au châssis, réduisant les lignes de séparation visibles.

L’écran bénéficie d’un mode confort visuel 1 nit disponible dans toutes les applications, couplé à une fréquence PWM de 3 840 Hz pour une meilleure protection oculaire.

Côté coloris, OPPO a confirmé quatre coloris : Velvet Sand Titanium, Velvet Light Titanium, Frost White et Mist Black.

Quad caméra Hasselblad et Dimensity 9500

La série Find X9 intègre un système photo Hasselblad à quatre capteurs, logé dans un module carré compact qui améliore la captation de lumière sans alourdir le design.

Sous le capot, les deux modèles sont propulsés par le SoC MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm et accompagné d’un GPU Arm G1-Ultra et du processeur d’image Imagiq 1190. De quoi assurer des performances de pointe, aussi bien en photo qu’en jeux et multitâche.

OPPO introduit également un nouveau moteur logiciel baptisé Tidal Engine, destiné à optimiser l’efficacité énergétique et les performances selon les scénarios d’usage.

Des batteries surdimensionnées et recharge rapide

L’un des points forts de cette génération réside dans l’autonomie. Le Find X9 embarque une batterie de 7 025 mAh, tandis que le Find X9 Pro monte à 7 500 mAh. Les deux prennent en charge la recharge filaire 80W et la recharge sans fil 50W, de quoi assurer plusieurs jours d’usage intensif.

Une disponibilité mondiale confirmée

Si la présentation chinoise aura lieu le 16 octobre, OPPO a également confirmé que la série Find X9 sera commercialisée à l’international. Selon un rapport récent, le lancement mondial pourrait se tenir le 28 octobre 2025.

Avec son design soigné, son partenariat renforcé avec Hasselblad, et surtout ses batteries hors norme, la série OPPO Find X9 pourrait bien s’imposer comme la référence Android de cette fin d’année 2025. Reste à découvrir les prix officiels lors de l’événement.