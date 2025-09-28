Oppo Find X9 Pro : capteur 200 mégapixels et Dimensity 9500, lancement le 16 octobre

Après Xiaomi et Vivo, c’est au tour de OPPO de confirmer la date de lancement de sa prochaine gamme phare. Les Find X9 et Find X9 Pro seront présentés officiellement le 16 octobre en Chine, avant de bénéficier d’un déploiement mondial quelques semaines plus tard.

Un lancement stratégique aux côtés de ColorOS 16

OPPO a choisi de caler la sortie de ses nouveaux flagships juste après la présentation de ColorOS 16, prévue le 15 octobre. Les Find X9 seront donc parmi les premiers smartphones à intégrer nativement ce nouvel OS inspiré d’iOS 26, au même titre que le futur OnePlus 15.

Comme les vivo X300 annoncés pour le 13 octobre, les Find X9 reposent sur le tout nouveau MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm. Cette puce promet des gains spectaculaires en puissance CPU et GPU, mais aussi en intelligence artificielle grâce à la neuvième génération de NPU signée MediaTek.

Le Find X9 Pro a d’ailleurs déjà fait parler de lui avec un score impressionnant de 4 045 997 points sur AnTuTu, confirmant un saut générationnel en performance.

Un bloc photo revisité en « squircle »

Une fuite de Digital Chat Station dévoile le design du bloc photo du Find X9 Pro, de forme carrée arrondie, orné du logo Hasselblad. OPPO abandonne la configuration double téléobjectif de son prédécesseur pour un trio redoutable : un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels, et surtout un téléobjectif Samsung HP5 de 200 mégapixels, conçu pour repousser les limites du zoom haute résolution.

Côté affichage, le Find X9 Pro sera le premier smartphone équipé du nouvel écran Tianma capable de descendre à 1 nit pour protéger les yeux en basse luminosité, tout en atteignant un pic de 3 600 nits pour une lisibilité optimale en extérieur. Un atout qui pourrait faire la différence face à la concurrence directe de Samsung et d’Apple.

Avec un processeur Dimensity 9500, un module photo Hasselblad avec capteur 200 MP, et un écran révolutionnaire à 1 nit, la gamme Find X9 coche toutes les cases du flagship 2025. Reste à découvrir si Oppo saura transformer cette fiche technique ambitieuse en véritable expérience utilisateur fluide et différenciante, surtout face aux Xiaomi 17 et Vivo X300 lancés la même semaine.