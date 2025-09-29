Accueil » Tim Cook félicite les équipes d’Apple après le succès de l’iPhone 17 — trois jours de congé offerts

Comme le veut la tradition depuis l’ère Steve Jobs, Tim Cook a adressé un message interne aux employés d’Apple suite au lancement de la nouvelle gamme iPhone 17. Et cette année, le ton est à la célébration.

Le PDG d’Apple s’est dit « très fier » des performances de l’entreprise, et a remercié les équipes avec trois jours de congé supplémentaires.

Un lancement record pour l’iPhone 17

D’après les retours, le lancement de l’iPhone 17 dépasse de loin celui de l’iPhone 16, avec des ventes qui « s’envolent », selon les termes de Mark Gurman dans sa newsletter Power On. Si l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro attirent l’attention, c’est le modèle de base qui cartonne vraiment.

Pourquoi ce succès ? Apple a enfin ajouté des fonctionnalités très demandées, comme :

l’écran ProMotion (taux de rafraîchissement 120 Hz),

un stockage revu à la hausse,

tout en gardant le design plus classique de l’iPhone 16 — une aubaine pour ceux qui n’apprécient pas le nouveau look du Pro.

un prix contenu de 969 euros

Le message de Tim Cook : fierté et repos mérité

Dans son mémo, Tim Cook écrit : « Je ne pourrais pas être plus fier de l’impact que nous avons sur nos clients, ni des opportunités que nous créons pour nos développeurs et pour le monde. Pour reconnaître votre travail exceptionnel, j’ai le plaisir d’annoncer que tout le monde bénéficiera de trois jours de repos supplémentaires ».

Aux États-Unis, la majorité des équipes profiteront de ce congé du lundi au mercredi précédant Thanksgiving. Les équipes Retail, AppleCare et internationales auront la possibilité de prendre leurs jours à une autre date.

Cook conclut : « Ce type de pause n’est pas systématique chez Apple, mais elle est amplement méritée cette année ».

Des problèmes ignorés dans le mémo

Malgré ce ton triomphal, le mémo ne fait aucune mention des bugs signalés par de nombreux utilisateurs de l’iPhone 17. Parmi les soucis recensés :

des problèmes de réseau cellulaire, peu importe l’opérateur,

des bugs visuels liés à iOS 26 et son interface « Liquid Glass »,

un mode Apple Intelligence instable, bien que rare,

et surtout, un iPhone 17 Pro trop fragile, à cause de sa nouvelle construction en aluminium.

Entre reconnaissance interne et silence externe

Tim Cook a voulu marquer le coup en remerciant les employés pour un lancement clairement réussi. Mais à l’extérieur, les utilisateurs attendent qu’Apple réagisse aux nombreux problèmes techniques de cette génération.

Pour Apple, la gestion de cette double réalité — succès commercial vs retours négatifs d’utilisateurs — sera cruciale dans les mois à venir.