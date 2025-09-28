Google Search dispose de nombreux paramètres cachés permettant d’adapter les résultats de recherche. Parmi eux, le fameux paramètre &num=100, qui permettait d’afficher 100 résultats sur une seule page, semble en passe de disparaître.

100 résultats sur une page : un hack bien connu des pros du SEO

En ajoutant &num=100 à la fin de l’URL d’une recherche, Google affichait jusqu’à 100 liens d’un coup, évitant aux utilisateurs de cliquer sur les pages suivantes. Cette astuce s’avérait utile pour les référenceurs et les outils de web scraping, mais également pratique pour les curieux qui voulaient tout voir d’un coup.

Mais, selon Search Engine Roundtable, le paramètre ne fonctionne désormais que de façon aléatoire… voire plus du tout.

Google Search: Retour en arrière sur l’infinite scroll

Depuis 2021, Google avait introduit le défilement infini (infinite scroll) sur bureau et mobile, avant de revenir en 2024 à la pagination classique (les célèbres « Goooooooooogle »).

Ainsi, le hack &num=100 permettait de compenser cette limite. Aujourd’hui, il renvoie la plupart du temps… le nombre par défaut de résultats.

Un casse-tête pour les outils SEO

Cette disparition pourrait poser problème :

De nombreux logiciels de suivi de position utilisent ce paramètre pour collecter des données.

Sans lui, certains outils risquent d’être inopérants ou ralentis.

Pour l’instant, Google n’a pas confirmé la suppression officielle de cette fonction. Il pourrait s’agir d’un bug temporaire… ou d’un retrait définitif.