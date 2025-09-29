Accueil » CMF Headphone Pro : 100 heures d’autonomie pour le prochain casque abordable de Nothing

CMF Headphone Pro : 100 heures d’autonomie pour le prochain casque abordable de Nothing

La marque CMF by Nothing continue de se distinguer sur le marché de l’audio avec une nouvelle promesse audacieuse : un casque à petit prix doté de 100 heures d’autonomie.

Baptisé CMF Headphone Pro, ce modèle over-ear pourrait bien bouleverser les standards du segment entrée/milieu de gamme.

CMF Headphone Pro : 100 heures de lecture audio annoncées

Dans un teaser vidéo publié sur X, CMF a confirmé que le Headphone Pro offrirait jusqu’à 100 heures de lecture audio. C’est une performance impressionnante, surtout si l’on compare avec le Nothing Headphone (1), qui atteint 35 heures avec réduction de bruit active (ANC) et jusqu’à 80 heures sans ANC.

La marque ne précise pas encore si le CMF Headphone Pro disposera lui aussi d’un système de réduction de bruit active. Mais, cette autonomie record laisse entendre que, même sans ANC, l’efficacité énergétique du casque est au rendez-vous.

Un design soigné et fonctionnel

Le teaser dévoile également quelques éléments clés du design :

Un curseur physique

Des boutons physiques (volume, lecture, etc.)

Une prise jack 3,5 mm

Une structure d’arceau robuste avec des coussinets visiblement confortables

CMF tease aussi une certaine inspiration modulaire, mais le caractère remplaçable des coussinets, suggéré dans les premiers visuels, n’est pas confirmé dans cette nouvelle vidéo. Cela dit, connaissant Nothing, on peut s’attendre à un produit soigné au design épuré et fonctionnel, fidèle à l’ADN de la marque.

Une alternative abordable au Nothing Headphone (1)

Comme les CMF Buds 2, Buds 2+ et Buds 2a lancés plus tôt cette année, le CMF Headphone Pro vise clairement le segment abordable, tout en proposant une fiche technique convaincante pour les audiophiles à petit budget.

Le Nothing Headphone (1), plus haut de gamme, reste le fer de lance audio de la maison-mère. Le modèle CMF viendra donc compléter l’offre avec un prix probablement sous la barre des 100 €, tout en garantissant plus de 4 jours d’autonomie en écoute continue.

Lancement officiel prévu le 29 septembre 2025

Le CMF Headphone Pro sera officiellement dévoilé le 29 septembre, lors d’un événement dédié. Nous suivrons bien sûr cette annonce de près pour vous livrer toutes les infos sur le prix, les spécifications complètes et la disponibilité.

Avec une promesse de 100 heures d’autonomie, un design soigné et une accessibilité tarifaire, le CMF Headphone Pro pourrait bien devenir la nouvelle référence des casques sans fil abordables. Reste à savoir si la qualité sonore et les fonctionnalités suivront — mais pour l’instant, Nothing coche déjà les bonnes cases.