iPhone 17 : le vrai best-seller d’Apple, bien plus séduisant que l’iPhone Air

Le classement des smartphones les plus vendus au monde réserve parfois des surprises. Ce n’est pas l’iPhone 16 Pro Max ni le Galaxy S25 Ultra qui dominent, mais bien l’iPhone 16 « classique », qui a pris la première place en début d’année 2025.

Et tout porte à croire que son successeur, l’iPhone 17, suivra le même chemin. Pourtant, malgré ses qualités, il souffre d’un manque de reconnaissance face au très médiatisé iPhone Air.

iPhone 17 : Un design optimisé sans révolution inutile

À première vue, l’iPhone 17 ressemble à l’iPhone 16. Mais la différence se cache dans les détails : son écran passe à 6,3 pouces, contre 6,1 auparavant, tout en gardant quasiment les mêmes dimensions et un poids à peine supérieur (177 g). Un vrai tour de force d’ingénierie, bien plus concret que la minceur extrême de l’iPhone Air (5,6 mm et 165 g).

Franchement, qui s’est déjà plaint que l’iPhone 16 était trop épais ? Pas grand monde.

Un vrai double module photo, pas une « innovation » marketing

Là où l’iPhone Air se contente d’un unique capteur 48 mégapixels présenté comme « révolutionnaire », l’iPhone 17 propose deux caméras 48 mégapixels : un grand-angle et un ultra-grand-angle capable aussi de faire du macro.

Ajoutons à cela une caméra frontale de 18 mégapixels avec capteur carré permettant des selfies en mode paysage sans rotation du téléphone, et on comprend vite que l’iPhone 17 offre plus de polyvalence au quotidien.

Une autonomie qui tient la distance

Apple promet une autonomie « toute la journée » pour ses deux nouveaux modèles. Mais en regardant de près, l’iPhone 17 tient jusqu’à 30 heures de lecture vidéo, contre seulement 27 heures pour l’iPhone Air. Cela peut sembler peu, mais sur le terrain, cette différence compte.

iPhone 17 vs iPhone Air : Un prix qui fait la vraie différence

Voici l’argument massue : l’iPhone 17 conserve le prix de lancement de l’iPhone 16 à 969 euros, mais double sa capacité de stockage de base, passant de 128 à 256 Go. En comparaison :

Difficile de trouver une meilleure proposition de valeur dans le catalogue Apple — et même sur l’ensemble du marché haut de gamme.

L’iPhone 17, le vrai choix malin

Face à l’iPhone Air, plus cher et au final moins pratique, l’iPhone 17 se distingue comme le meilleur compromis de la gamme : grand écran lumineux, double appareil photo, autonomie solide et prix imbattable.

Alors oui, l’iPhone Air fait le buzz grâce à son extrême finesse. Mais si l’on cherche un smartphone équilibré, durable et vraiment compétitif, c’est l’iPhone 17 qu’il faut surveiller de près.